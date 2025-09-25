onedio
Hangi Ülkenin En Doğusundan En Batısına Gidilirse Pakistan Sınırından Türkiye Sınırına Gelinmiş Olur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 23:03

Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada coğrafya bilgisi gerektiren ilginç bir soru izleyicilerin dikkatini çekti. “Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Pakistan sınırından Türkiye sınırına gelinmiş olur?” sorusu kısa sürede merak konusu oldu.

A- Azerbaycan

B- İran

C- Afganistan

D- Rusya

Cevap B, yani İran.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
