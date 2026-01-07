onedio
Hangi Tür Toksik Sevgili Seni En Çok Çeker?

Hangi Tür Toksik Sevgili Seni En Çok Çeker?

İnci Döşer
İnci Döşer
07.01.2026 - 16:01

Herkes sağlıklı ilişki ister ama konu çekime gelince işler karışır. Bazı davranışlar aklını kurcalarken kalbini de hızlandırır. Bu test, seni farkında olmadan kendine çeken toksik ilişki dinamiğini ortaya çıkarıyor. Cevaplarını düşünmeden seç, çünkü toksik çekim genelde mantıktan önce çalışır.

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ilişkide seni en çok heyecanlandıran şey ne?

4. Mesajlara geç cevap gelirse ne hissedersin?

5. Tartışmalarda karşı tarafın nasıl olması seni etkiler?

6. Aşk sence biraz da…

7. İlişkide seni en çok zorlayan konu ne?

8. Birinin seni kıskanması sana ne hissettirir?

9. Sevildiğini en çok nasıl hissedersin?

10. İlişkide kontrol kimde olmalı?

Seni aşırı sahiplenici toksik ilişki çekiyor!

Bir kıvılcım gibi parlayan, seni adeta büyüleyen yoğun ilgi ve vazgeçilmez hissettirme duygusu... İşte senin kalbini çalan, ruhunu ele geçiren bu tür bir sevgili. Bir yandan seni adeta hayatının merkezine oturturken, diğer yandan da sınırlarını zorlar, belki de biraz fazla. İlk başta bu durum, sana güven verir, hatta belki de bir nebze rahatlatır. Ancak zamanla, bu yoğun ilgi ve dikkat, bir denizde boğuluyormuş gibi hissettirebilir. Bir yandan sevgi dolu bir kalp, diğer yandan ilgiye olan açlığın... İşte bu iki duygu seni bu tür bir sevgiliye karşı açık hale getiriyor. Sevgiyi ilgiyle karıştırmaya eğilimli bir yapıya sahipsin. Bu da seni, yoğun ilgi gösteren ve sınırlarını zorlayan bu tür bir sevgiliye karşı daha da savunmasız kılıyor. Ancak unutma, sevgi ve ilgi birbirinden farklı şeyler. Her ne kadar birbirine karıştırılsa da, her ikisi de ilişkide önemli rol oynar ve dengede tutulmalıdır.

Seni gelgitli toksik ilişki çekiyor!

Bir gün zirvenin doruklarında, ertesi gün ise dipsiz bir kuyunun içinde bulabilirsin kendini. İşte bu, tam da toksik ilişkilerin büyülü çekim gücü. Bu tip bir ilişki, tutkuyla dolu bir aşk romanının sayfaları gibi seni kendine bağlıyor. Her gün, her saat, hatta her dakika belirsizlikle dolu. Ne olacağını, ne zaman ve nasıl olacağını asla tahmin edemezsin. Ancak garip bir şekilde, bu belirsizlik seni daha da güçlü bir şekilde ayakta tutuyor. Dram, yoğunluk, tansiyon... Bunlar senin için aşkın kanıtı gibi çalışıyor. Her bir tartışma, her bir gözyaşı, sanki aşkın derinliklerine dalmış gibi hissettiriyor. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta var: Bu dalgalı deniz, uzun vadede oldukça yorucu olabilir. Her gün, her saat, her dakika bu yoğun duygusal çalkantılarla başa çıkmak, zamanla tükenmişliğe yol açabilir. Bu nedenle, bu tür bir ilişkinin sürdürülebilir olup olmadığını sorgulamak gerekiyor.

Seni ulaşılmaz ve gizemli toksik ilişki çekiyor!

Gizemli bir hikayenin kahramanı gibisin. Bilinmezliğin çekimine kapıldığın anlar, seni büyülüyor. Herkesin kolayca okuyabildiği bir kitap olmak yerine, karmaşık bir bulmaca olmayı tercih eden biri var karşında. Onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini tam olarak çözemediğin için, adeta bir adım geride duruyorsun. Ancak bu durum, senin için bir engel değil, aksine bir meydan okuma. Bulmacaları çözmeyi, gizemleri aydınlatmayı seviyorsun. Bu da ilişkinizi daha da heyecanlı ve ilginç kılıyor. Ancak her zaman aklında bir soru işareti kalıyor: Bu gizemli hava, aslında bir duygusal mesafe mi? Yoksa sadece bir karakter özelliği mi? Bu belirsizlik, bazen seni düşündürse de, bir yandan da ilişkinize farklı bir tat katıyor. İlişkiniz, bir yandan bir meydan okuma, diğer yandan da bir macera. Ve sen, bu maceranın her anından keyif alıyorsun. Ancak unutma, her bulmacanın bir çözümü vardır. Belki de bu gizemli kişi, senin çözmeni bekliyor.

Seni kontrolcü ve baskın toksik ilişki çekiyor!

Bir anda kendini bir çekim alanının içinde buluyorsun. Bu kişi, sanki her şeyi bilen bir kahin gibi, her adımını önceden tahmin ediyor ve bu durum seni büyülüyor. Karizması, gücü ve yönlendirme yeteneği ile seni kendine çekiyor. İlk başta, bu durum sana bir güven hissi veriyor. Çünkü bu kişi, ne yapacağını bilir gibi görünüyor ve bu durum, senin içinde bir güven duygusu uyandırıyor. Ancak zamanla, bu durumun aslında bir yanılsama olduğunu fark ediyorsun. Kendini bir anda bir satranç tahtasının üzerinde, bir piyon gibi hissediyorsun. Karar verme yeteneğini kaybediyor ve sadece uygulayan taraf oluyorsun. Bu durum, senin kontrol edildiğin hissini uyandırıyor. Ancak, bu durumu kabul etmek senin için zor oluyor. Çünkü sen, kontrol edilmekten hoşlanmıyor ve bu durumu kabul etmek, senin için oldukça zor oluyor. Ancak, bu kişinin güçlü duruşu ve karizması, seni etkiliyor. Bu durum, senin içinde bir çelişki yaratıyor. Bir yandan kontrol edilmekten hoşlanmıyor, diğer yandan ise bu kişinin güçlü duruşu ve karizması, seni etkiliyor. Bu durum, senin için oldukça karmaşık ve zor bir durum oluşturuyor. Ancak, bu durumu kabul etmek ve bu durumla başa çıkmak, senin için oldukça önemli.

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
