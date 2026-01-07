Hangi Tür Toksik Sevgili Seni En Çok Çeker?
Herkes sağlıklı ilişki ister ama konu çekime gelince işler karışır. Bazı davranışlar aklını kurcalarken kalbini de hızlandırır. Bu test, seni farkında olmadan kendine çeken toksik ilişki dinamiğini ortaya çıkarıyor. Cevaplarını düşünmeden seç, çünkü toksik çekim genelde mantıktan önce çalışır.
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide seni en çok heyecanlandıran şey ne?
4. Mesajlara geç cevap gelirse ne hissedersin?
5. Tartışmalarda karşı tarafın nasıl olması seni etkiler?
6. Aşk sence biraz da…
7. İlişkide seni en çok zorlayan konu ne?
8. Birinin seni kıskanması sana ne hissettirir?
9. Sevildiğini en çok nasıl hissedersin?
10. İlişkide kontrol kimde olmalı?
Seni aşırı sahiplenici toksik ilişki çekiyor!
Seni gelgitli toksik ilişki çekiyor!
Seni ulaşılmaz ve gizemli toksik ilişki çekiyor!
Seni kontrolcü ve baskın toksik ilişki çekiyor!
