Senin En Özgün Özelliğin Ne?

Herkesin kalabalıkta kaybolmayan, “bu sadece bana ait” dediği bir tarafı vardır. Kimi bunu yüksek sesle gösterir, kimi ise fark edilmesini beklemez. Bu test, seni sen yapan o özgün özelliği açığa çıkarmak için burada. Soruları içgüdülerinle cevapla, gerisini sonuçlar halletsin!