Hangi Hediye Hangi Duyguya Hitap Ediyor? Sevgililer Günü Alışverişinde Bilinçli Tercihler Yapma Rehberi

Klişe falan değil, klasiklerden biri! Çünkü klasikler asla eskimez, eskise klasik olmazdı. Çiçek karın doyurmaz belki ama olayı da bu zaten. 'Günün koşturmacası arasında durdum, çiçekçiye girdim ve sırf sen gülümse diye bunları seçtim.' demektir. Elle tutulur ve koklanır bir incelik yapmak bazen en diğer hediyelerden daha çok şey anlatır.