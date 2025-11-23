onedio
Hangi Başkent 36-42 Derece Kuzey Paralelleri Arasında Yer Almaz?

23.11.2025 - 21:57

Kim Milyoner Olmak İster yarışması Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu kez Hangi Başkent Türkiye'nin coğrafi konumu belirtilirken söylenen '36-42 derece kuzey paralelleri arasında yer almaz?' sorusu soruldu.

Hangi Başkent Türkiye'nin coğrafi konumu belirtilirken söylenen "36-42 derece kuzey paralelleri" arasında yer almaz?

Hangi Başkent Türkiye'nin coğrafi konumu belirtilirken söylenen "36-42 derece kuzey paralelleri" arasında yer almaz?

A: Yeni Delhi

B: Lizbon

C: Vaşington

D: Pekin

Doğru cevap: A, yani Yeni Delhi

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
