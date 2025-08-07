onedio
Hangi Aşk Şarkısını Dinleyince Ağlayacaksın?

07.08.2025 - 23:50

Bazı aşk şarkıları var ki, ilk notasında boğaz düğümler… Çünkü kalbine bir yerden dokunur. Belki yaşanmış bir aşkı hatırlatır, belki hiç yaşanmamış bir duygunun özlemini…

Bakalım seni ağlatacak o şarkı hangisi?

1. İlk sorumuzla başlıyoruz! Daha önce yaşadığın ilişkilerde aldatıldın mı?

2. Söyle bakalım, gerçek aşka inancın var mı?

3. Hangi date tercihi senin için daha romantik?

4. Hafta sonu için bir yer seç bakalım.

5. Tam şu an favori ex'in "seni özledim" diye mesaj atsa, "ben de seni özledim" yazabilir misin?

6. Söyle bakalım, aşk seni nasıl etkiliyor?

7. Peki, kim daha çok sevmeli?

8. Son olarak, aşk konusunda umutlu musun?

Sezen Aksu- Gidemem

Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu

Yalın- Ki Sen

Mabel Matiz - Sarmaşık

