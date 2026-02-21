Halk TV'de 30 Kişi İşten Çıkarıldı! "İşten Çıkarmalar Devam Edecek"

Gazeteci Ferit Demir'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Halk TV'de 30 gazeteci artık işsizler ordusuna katıldı...

Türkiye’de emekçiler ağır ekonomik koşullar ile boğuşurken, Halk TV’de 30 basın emekçisinin işine yönetim kararıyla son verildi.

Uzun yıllardır Halk TV haber merkezinde editör olarak görev yapan, en son olarak İzmir bürosunda görevlendirilen Hilal Yağız ve Ankara bürosu muhabiri Ali Yağız Baltacı ile birlikte 30 basın emekçisinin işine son verildiği öğrenildi. Yakın zamanda hafta sonu sabah kuşağını sunan Selin Sabit'te işten çıkarılmıştı.

Kulislerde konuşulanlara göre Halk TV'de işten çıkarılmaların devam edeceği, aralarında ekran yüzleri ve internet servisinde çalışanlarının da bulunduğu bazı isimlerin de işten çıkarılacağı iddia ediliyor.'

Öte yandan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında Haziran 2025’te 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. İngiltere'de yaşamını sürdüren Mahiroğlu, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetmişti.