onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Halk TV'de 30 Kişi İşten Çıkarıldı! "İşten Çıkarmalar Devam Edecek"

Halk TV'de 30 Kişi İşten Çıkarıldı! "İşten Çıkarmalar Devam Edecek"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 13:43

Medya sektöründe yaşanan kriz büyüyor. Gazeteci Ferit Demir, X hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV'de 30 kişinin işten çıkarıldığını ifade etti. Televizyon ve internet sitesi tarafında ise işten çıkarmalarının devam edeceği ileri sürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halk TV'de 30 kişi işten çıkarıldı.

Halk TV'de 30 kişi işten çıkarıldı.
twitter.com

Gazeteci Ferit Demir'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Halk TV'de 30 gazeteci artık işsizler ordusuna katıldı... 

Türkiye’de emekçiler ağır ekonomik koşullar ile boğuşurken, Halk TV’de 30 basın emekçisinin işine yönetim kararıyla son verildi.

Uzun yıllardır Halk TV haber merkezinde editör olarak görev yapan, en son olarak İzmir bürosunda görevlendirilen Hilal Yağız ve  Ankara bürosu muhabiri Ali Yağız Baltacı ile birlikte 30 basın emekçisinin işine son verildiği öğrenildi. Yakın zamanda  hafta sonu sabah kuşağını sunan Selin Sabit'te işten çıkarılmıştı. 

Kulislerde konuşulanlara göre Halk TV'de işten çıkarılmaların devam edeceği, aralarında ekran yüzleri ve internet servisinde çalışanlarının da bulunduğu bazı isimlerin de işten çıkarılacağı iddia ediliyor.'

Öte yandan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında Haziran 2025’te 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. İngiltere'de yaşamını sürdüren Mahiroğlu, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın