Hadi Herkes Mutfağa: Airfryer'da 3 Farklı Tarifi Aynı Anda Yapıyoruz!

Yoğurtlu Karnabahar Lokmaları

Malzemeler:

400 gram haşlanmış karnabahar

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 çay bardağı su

Yapılışı:

1. Haşlanmış karnabaharları zeytinyağı, tuz, sumak, toz kırmızı biber, nane ve pul biberle birlikte karıştırıp hazneye yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirin.

2. Ezilmiş sarımsağı yoğurt ve suyla karıştırın. Servis ederken karnabaharların üzerine sarımsaklı yoğurt ve arzuya göre kızdırılmış biberli yağ ile birlikte servis edin.

Kekikli Tatlı Patates Kızartması

Malzemeler:

2 adet tatlı patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

3 dal taze kekik

Yapılışı:

1. Parmak şeklinde kestiğiniz tatlı patatesleri zeytinyağı, tuz, toz kırmızı biber ve taze kekik yapraklarıyla tatlandırın. Hazneye yerleştirip 190 derecede 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Portakallı Bitter Çikolatalı Kek

Malzemeler:

2 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un

1 adet portakal rendesi

4 yemek kaşığı bitter damla çikolata

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve toz şekeri çırpın. Üzerine sıvı yağ, süt, kabartma tozu, vanilin, un ve portakal kabuğu rendesi ekleyip koyu akışkan bir kıvam alana kadar karıştırın.

2. Son olarak bitter damla çikolataları da harca ekleyip karıştırın ve ardından muffin kalıplarına pay edin. 170 derecede 20 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!