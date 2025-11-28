onedio
Günün Fırsatı: Mutfakların Yeni Gözdesi Tefal Ingenio Ceramic Renew Tava Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.11.2025 - 22:11 Son Güncelleme: 28.11.2025 - 22:12

Yemek yapmayı hem daha pratik hem de daha keyifli hale getiren Tefal Ingenio Ceramic Renew 3 Parça Tava Seti bugün harika bir fırsatla karşımızda! Hem dayanıklılığı hem de seramik kaplama kalitesiyle bilinen bu set, mutfakta zamandan tasarruf etmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Üstelik indüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle uyumlu olması da büyük avantaj. Gelin aşağıda birlikte bakalım.

Bu içerik 28.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Yapışmaz Seramik Kaplama

Tefal’in Ceramic Renew kaplaması çizilmelere ve yüksek ısıya karşı ekstra dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Seramik yüzey sayesinde yiyecekler daha az yağ ile pişiyor, yapışma problemi olmadan rahatça çevriliyor. Temizliği de bir o kadar kolay!

Ingenio Tasarım: Az Yer Kaplar, Çok İş Görür

Setin en büyük artılarından biri Ingenio sisteminin sağladığı pratiklik. Tavalarda çıkarılabilir sap sayesinde tava gövdeleri üst üste dizilerek büyük yer tasarrufu sağlıyor.

Çevresel Etkisi Az Malzemelerle Üretilmiş Eko Tasarımlı İndüksiyon Uyumlu

Induction (indüksiyon) başta olmak üzere tüm ocak tipleriyle uyumlu yapısı, ısıyı hızlı ve eşit biçimde dağıtarak daha dengeli pişirme sonuçları veriyor. Yani ister omlet ister sebze sote… Her tarifte profesyonel sonuçlar almanız çok daha kolay.

Gülümseten Kasım Fırsatları'nda %43 kaçırmamanız gereken bir indirimle burada sizi bekliyor.

