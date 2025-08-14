Gülüş Estetiği Nedir? Adım Adım Uygulama Süreci ve Fiyat Bilgileri

Gülüş estetiğinin temelindeki en önemli unsurlar dişlerin pozisyonu ve şekli. Çapraşık, ayrık ya da yamuk dişler gülüşün en büyük düşmanı olabilir. Bu yüzden ortodontik tedaviler (mesela şeffaf plaklar) ya da bonding gibi işlemlerle dişlerin düzgün bir hizaya gelmesi sağlanıyor. Ayrıca dişlerin aşınmış ya da kırık kısımları, porselen laminalar veya dolgularla düzeltilerek daha simetrik ve estetik bir şekil alması hedefleniyor.