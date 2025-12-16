Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Kimdir, Kaç Yaşında?

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan ismi Güllü adıyla bilinen Gül Karataş’ın oğludur. Kamuoyunda sınırlı bilgi bulunan Tuğberk Yağız Gülter, özel yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Annesinin vefatının ardından adı daha sık gündeme gelmeye başladı ve magazin ile haber sitelerinde yoğun şekilde araştırıldı.

Müzik dünyasına yakın büyüyen Tuğberk Yağız Gülter, çocukluk dönemini annesinin sahne hayatına tanıklık ederek geçirdi. Ancak kişisel kariyerine dair detaylar kamuoyuna yansıyan bilgilerle sınırlı kaldı.

Tuğberk Yağız Gülter Kaç Yaşında?

Tuğberk Yağız Gülter, 2000 yılında dünyaya geldi. Güncel bilgiler doğrultusunda 25 yaşındadır.

Tuğberk Yağız Gülter Nereli?

Tuğberk Yağız Gülter, İstanbul Kasımpaşa doğumludur.