Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Kimdir, Kaç Yaşında?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 17:02

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan ismi Güllü’nün vefatının ardından ailesine dair gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadeye çağrılması dikkat çekti. Yaşı, memleketi ve yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu.

İşte Tuğberk Yağız Gülter hakkında öne çıkan bilgiler.

Tuğberk Yağız Gülter Kimdir?

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan ismi Güllü adıyla bilinen Gül Karataş’ın oğludur. Kamuoyunda sınırlı bilgi bulunan Tuğberk Yağız Gülter, özel yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Annesinin vefatının ardından adı daha sık gündeme gelmeye başladı ve magazin ile haber sitelerinde yoğun şekilde araştırıldı.

Müzik dünyasına yakın büyüyen Tuğberk Yağız Gülter, çocukluk dönemini annesinin sahne hayatına tanıklık ederek geçirdi. Ancak kişisel kariyerine dair detaylar kamuoyuna yansıyan bilgilerle sınırlı kaldı.

Tuğberk Yağız Gülter Kaç Yaşında?

Tuğberk Yağız Gülter, 2000 yılında dünyaya geldi. Güncel bilgiler doğrultusunda 25 yaşındadır.

Tuğberk Yağız Gülter Nereli?

Tuğberk Yağız Gülter, İstanbul Kasımpaşa doğumludur.

Tuğberk Yağız Gülter Neden İfadeye Çağrıldı?

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin teras katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gelişmelerin ardından savcılık, Tuğberk Yağız Gülter’in de ifadesine başvurulmasına karar verdi.

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı. Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından paylaşılan bilgiler dışında ek detay bulunmuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
