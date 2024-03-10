Gözlerimizden Yaş Gelerek Kıvranmamıza Sebep Olan Bilimsel Olarak Kanıtlanmış En Ağrılı Fiziksel Acılar

Bu tür bir kırığı daha önce hiç duymadıysanız, bunu size söylediğimiz için üzgünüz. Penis kırığı çok gerçek bir yaralanmadır ve düşündüğünüzden daha yaygındır. Bu tür bir kırığa her türlü sert kuvvet veya bir travma sonucu neden olabilir ve sadece bir erkeğin tam olarak takdir edebileceği türden aşırı ağrı ile nitelendirilebilir. Tıbbi bir acil durum olarak sınıflandırılır, bu nedenle bu şiddette bir yaralanmadan şüphelenirseniz, derhal en yakın acil servise gidin.