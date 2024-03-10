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Gözlerimizden Yaş Gelerek Kıvranmamıza Sebep Olan Bilimsel Olarak Kanıtlanmış En Ağrılı Fiziksel Acılar

Gözlerimizden Yaş Gelerek Kıvranmamıza Sebep Olan Bilimsel Olarak Kanıtlanmış En Ağrılı Fiziksel Acılar

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 08:04

Korkunç kâğıt kesikleri bir yana, acı dünyası çeşitlilikle doludur. Sokmalar, kesikler ve ısırıklarla gelen keskin, batıcı bir acı vardır. Kırık kemiklere eşlik edebilen donuk zonklama ve dayanılmaz yayılan ağrılar. Ve acı öznel olsa da bazılarının evrensel olarak korkunç olduğu kabul edilmiştir.

Kaynak: https://list25.com/25-worst-human-pai...
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1. Ameliyat sonrası ağrılar:

1. Ameliyat sonrası ağrılar:

Herhangi bir operasyon sırasında, vücudunuz yaranın iyileşme sürecinin başladığını anladığından, ameliyat sonrası bir miktar akut ağrı yaşamanız muhtemeldir. Cerrah genellikle kasları ve sinirleri kesmek zorunda kalır, bu da vücudunuzun otomatik olarak iltihaplanma gibi yaralanma tepkilerini tetikler. Ancak bazı insanlar için durum daha da kötüleşir. Bu kişilerde ameliyat sonrası kronik ağrı bazen ameliyat bölgesi iyileştikten sonra bile aylarca devam edebilir. Ameliyat sonrası kronik ağrının bir veya daha fazla periferik sinirinizin hasar görmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Zayıflatıcı semptomlar arasında ağrı, ateş basması, yanma ve dokunma ya da sıcaklığa karşı hassasiyet sayılabilir.

2. Kronik Bel-Sırt ağrıları:

2. Kronik Bel-Sırt ağrıları:

Bel, vücudun temel bir parçası olmasına rağmen ağır işleri üstlenir ve bu nedenle aşınma ve yıpranmaya daha yatkındır. Bu durum, bel ağrısıyla başa çıkmayı zorlaştırır. Dolayısıyla, kronik bel ağrısı çeken birinin yaşadığı acıyı düşündüğümüzde, bu sürekli ağrının ne kadar zorlayıcı olduğunu anlayabiliriz.

3. Travma sonrası ağrı sendromu:

3. Travma sonrası ağrı sendromu:

Sanki ameliyat sonrası ağrı, hatta kronik ameliyat sonrası ağrı yeterince kötü değilmiş gibi, evren bizi travma sonrası ağrı sendromuyla kutsamaya karar verdi. Ve inanın bana, göründüğünden daha da kötü. Travmatik ağrıya neden olan bir kaza veya ameliyat travma sonrası ağrı sendromuna neden olabilir. Orijinal yara iyileştikten sonra da devam eden uzun süreli, yoğun ile karakterizedir. Travma sonrası ağrı sendromu resmi bir tıbbi tanı olmasa da travma yaşayan kişilerin yüzde 40 kadarı iyileştikten sonra kalıcı ağrı yaşayacaktır.

4. Eşek arısı sokması:

4. Eşek arısı sokması:

Bilim insanlarına göre, eşek arısı sokması, elinizi döner bir kapının içinde beş dakika veya daha uzun süre sıkıştırmaya benzer.

5. Arteriyel (Atardamar) kan gazı testi:

5. Arteriyel (Atardamar) kan gazı testi:

Hiç arteriyel kan gazı ölçümü yaptırmak zorunda kaldınız mı? Çok acı vericidir çünkü atardamarlarınız damarlarınızdan çok daha derindedir. Ek bir avantaj olarak, sinirlerle çevrilidirler ve numuneyi almak için iğnenin genellikle bilek bölgenizden vücudunuza girmesi gerekir. Tıbbi personel arterden kan alırken baş dönmesi, mide bulantısı ve sersemlik yaşayabilirsiniz, bu nedenle işlem için oturmak veya uzanmak en iyisidir.

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6. Kompleks bölgesel ağrı sendromu:

6. Kompleks bölgesel ağrı sendromu:

Kompleks bölgesel ağrı sendromu tipik olarak inme, kalp krizi veya ameliyattan sonra gelişen ve genellikle bir kolu veya bir bacağı etkileyen garip, kronik bir ağrı bozukluğudur. Yaralanmanın gerçek şiddetine kıyasla muazzam derecede ağrı vardır. Belirtileri arasında etkilenen uzuvda sürekli yanma veya zonklama, şişme, cilt dokusu ve sıcaklık değişiklikleri, eklem sertliği, kas spazmları, titreme ve hareketliliğin azalması yer alabilir. KBAS vücudun diğer bölgelerine veya karşı uzuvlara ilerleyebilir. Bazı kişilerin KBAS belirti ve semptomları kendiliğinden düzelir. Diğerlerinde ise belirti ve semptomlar aylarca hatta yıllarca sürebilir. Erken tedavi kritik önem taşır.

7. İkinci dereceden yanıklar:

7. İkinci dereceden yanıklar:

İkinci derece yanıklar daha derin katmanları etkiler ve kabarcıklar ve şişlikle birlikte gelir (ateş, kızgın yağ veya saç kurutma makinesini düşünün). Şimdi bunu vücudunuzun geniş bir yüzeyinde hayal edin. İkinci derece yanık cildinizin geniş bir alanını kaplıyorsa (yüzde 10'dan fazla) tedavi için en yakın acil servise gitmeniz gerekecektir. Aynı durum 5 yaşından küçük çocuklar, 70 yaş üstü kişiler veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar için de geçerlidir.

8. Zehirli Taş Balığı sokması:

8. Zehirli Taş Balığı sokması:

Doğumdan ya da çarmıha gerilmekten daha kötü olduğu söylenir. Hayır, erkek gribinden bahsetmiyoruz; zehirli Taş Balığı sokmasından bahsediyoruz. Kesinlikle dayanılmaz bir acı verdiği söyleniyor. Sokulan yerde şiddetli ağrı ve şişliğin yanı sıra, şişlik sadece birkaç dakika içinde tüm kola veya bacağa yayılabilir ve solunum yollarına, akciğerlere ve sinir sistemine geçebilir. Hemen tedavi edilmezse zehir kurbanı öldürebilir.

9. Penis kırılması:

9. Penis kırılması:

Bu tür bir kırığı daha önce hiç duymadıysanız, bunu size söylediğimiz için üzgünüz. Penis kırığı çok gerçek bir yaralanmadır ve düşündüğünüzden daha yaygındır. Bu tür bir kırığa her türlü sert kuvvet veya bir travma sonucu neden olabilir ve sadece bir erkeğin tam olarak takdir edebileceği türden aşırı ağrı ile nitelendirilebilir. Tıbbi bir acil durum olarak sınıflandırılır, bu nedenle bu şiddette bir yaralanmadan şüphelenirseniz, derhal en yakın acil servise gidin.

10. Kırılmış kemikler:

10. Kırılmış kemikler:

Sanırım çoğumuz 30 yaşına kadar en az bir kemiğimizi kırmış olacağız. Birisi hasarlı kemiğe herhangi bir basınçla dokunur veya hareket ettirirse şiddeti dört katına çıkan keskin, bıçak gibi bir ağrıdır. Üzerine ağırlık koyamazsınız ve kemik çıkıntılı değilse, muhtemelen bölgede şişme, morarma ve hassasiyet olacaktır. Ancak, tüm kırık kemikler eşit değildir. Kırık bir femur, kaburga veya kuyruk kemiği, kırık bir parmaktan çok daha acı vericidir. Ancak bu konuya daha sonra değineceğiz.

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11. Soğuk ısırığı:

11. Soğuk ısırığı:

Donmayı hayal edebiliyor musunuz? Sadece soğuk hissetmekten bahsetmiyorum; kelimenin tam anlamıyla donmaktan bahsediyorum. Donmanın ilk aşamalarında, karıncalanma, iğnelenme, zonklama ve ağrı hissi yaşanır. Cilt soğuk, uyuşuk ve beyaz hale gelir. Uzun süren maruziyet durumunda, ikinci aşama devreye girer ve uzuvlar veya etkilenen bölge sertleşir. Doku çözülmeye başladığında, dayanılmaz bir süreç başlar; cilt kırmızıya döner ve kabarır. Kan dolu kabarcıklar ve kalın siyah kabuklar oluşabilir. Bazı dokuların ölmesi muhtemeldir ve enfeksiyon riskini azaltmak için etkilenen dokunun çıkarılması gerekebilir.

12. Fibromiyalji sendromu:

12. Fibromiyalji sendromu:

Fibromiyalji sendromu (FMS) olan kişiler, yaygın ağrıdan mustarip olmanın yanı sıra, durumlarının gerçek olup olmadığını merak eden tıp uzmanları tarafından sorgulanır ve eleştirilir. Size fibromiyalji teşhisi konulursa, hakaretin tam anlamıyla yaralanmaya hakaret eklediğini öğreneceksiniz. Fibromiyaljinin etkilerine gelince: Vücutta kronik ağrı ve rahatsızlık ile depresyon, yorgunluk ve baş ağrısı gibi çeşitli fiziksel semptomlarla ortaya çıkar.

13. Kırık Bir kaburga kemiği:

13. Kırık Bir kaburga kemiği:

Kırık bir kaburga, yaşam boyu en acı verici kırıklardan biri olabilir. İyileşme süreci en az altı hafta sürer ve ağrı genellikle 8 haftadan 24 aya kadar devam edebilir. Göğüs kafesinin sürekli hareket halinde olması nedeniyle kemik iyileşirken bölgeyi gerçekten 'dinlendiremezsiniz'. Ayrıca, kırık bir kaburga akciğeri delebilir ve potansiyel olarak hayati tehlike yaratabilecek bir duruma, pnömotoraksa yol açabilir.

14. Irukandji sendromu:

14. Irukandji sendromu:

Çoğu insan 'ölümcül' kelimesini duyduğunda aklına hemen Avustralya'nın ılık kıyı sularındaki minicik bir hayvan gelmez. Ancak bir Irukandji denizanası ile temas ederseniz çok üzülürsünüz. Irukandji denizanasının iğneleri zehir akıtır ve bu da Irukandji sendromunu tetikler. Belirgin özellikleri mide bulantısı, anksiyete, ağrılı uzuvlar ve solunum güçlüğüdür. Ayrıca kalbinize gönderilen elektriksel uyarıları da bozar. Tüm bunlar sokulduktan sonraki 20-40 dakika içinde gerçekleşir ve tepki vermek için çok az zaman kalır. Uygun ilaç tedavisi ile semptomlar genellikle birkaç hafta içinde kaybolur, ancak çok daha uzun süre kaldığı ve ölümcül olabildiği bilinmektedir.

15. Dercum hastlağı:

15. Dercum hastlağı:

Dercum hastalığı çok nadir görülen bir hastalık olmakla birlikte oldukça sıra dışıdır. Bu hastalığa sahip kişiler, derilerinin hemen altında gelişen çok sayıda ağrılı, yağlı yumrularla ortaya çıkarlar. Bu yumrular genellikle vücudun üst kısmında görülür ancak üst bacaklarda da olabilir. Sinirlere baskı yaptıkları için acı verici ağrılara neden olurlar. Ağrı gelip gidebilir, ancak genellikle hareket ederseniz daha da kötüleşir. Dercum aylarca devam edebilir ve ağrı ve morarmanın yanı sıra, hareket kabiliyetlerinin bir kısmını kaybettikleri için insanların kendilerini yorgun, bitkin ve sert hissetmelerine neden olur.

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16. Ateş karıncası:

16. Ateş karıncası:

Ateş karıncaları, yeryüzündeki tüm böcekler arasında en güçlü zehre sahip olma unvanını elinde bulundurmaktadır. Türler içinde en tehlikeli olanı Pogonomyrmex maricopa'dır ve zehirleri bir bal arısınınkinden 20 kat, batı elmas sırtlı çıngıraklı yılanınkinden ise 35 kat daha güçlüdür. Kırmızı ekin karıncalar size birkaç saat boyunca şişlik ve şiddetli ağrıya neden olan ısırıklar verecekler. Karınca Sokması, sanki birisi batmış ayak tırnağınızdan tünel açmak için matkap kullanıyormuş gibi hissettirir.

17. Vakumla yağ aldırma:

17. Vakumla yağ aldırma:

Bu elektif prosedür sırasında, kozmetik cerrahlar deri altı yağını çıkarır ve biraz vücut şekillendirme yapabilir. Size asla göstermedikleri şey ise bunun inanılmaz derecede acı verici bir işlem olduğudur. İşte biz bunu açıklığa kavuşturmak için buradayız. Vakumla yağ alınmasına karar verirseniz, ilk sonucunuz eğlence ve kahkaha olmayacaktır; aslında çok fazla morarma ve korkunç bir rahatsızlık olacaktır. İyileşme süresi genellikle alınan yağ miktarına ve işlemin yerine göre belirlenir, ancak ağrı birkaç gün veya haftalarca sürecektir.

18. Kalça protezi ameliyatı:

18. Kalça protezi ameliyatı:

Kalça protezi ameliyatı dünyadaki en acı verici ameliyatlardan biridir. Kalçanızı iki ay veya daha uzun süre kullanmadığınızı düşünün ki bu, neredeyse imkansızdır. Ameliyatı geçirenler acıyı, kasık ve bacaklar gibi vücudunuzun diğer bölgelerine yayılan, donuk bir ağrı olarak tanımlar. Neyse ki bu ameliyat aynı zamanda en başarılı ameliyatlarda biridir. Tam iyileşme bir yıl kadar sürebilir, ancak çoğu insan ameliyattan iki ila üç ay sonra biraz yardımla normal günlük aktivitelerinin bir kısmına devam edebilir.

19. Canlı canlı kaynatılarak ölmek:

19. Canlı canlı kaynatılarak ölmek:

Kaynar sıvı dolu bir fıçıya ya da kaynama noktasına kadar ısıtılacak soğuk sıvı dolu bir fıçıya daldırılırdı. Yağdan aside, katrana, suya ve hatta erimiş kurşuna kadar her şey kullanılırdı. Kral 8. Henry zamanında, bu ceza açıkça zehirleyenler için ayrılmış bir cezaydı. Daha yakın zamanlarda, Uganda'nın eski başkanı Idi Amin, bu işkence yöntemini düşmanları üzerinde kullanmakla suçlandı.

20. Kalp krizi:

20. Kalp krizi:

ABD'de her 4 kişiden 1'i kalp hastalığı nedeniyle ölmektedir. Hatta her yıl yaklaşık 800.000 kişiyi öldürüyor, bu da her 36saniyede bir kişi demek. Ancak dikkat edebileceğimiz birkaç uyarı işareti olduğunu biliyor muydunuz? Kalp krizinin belirtileri çeşitli ağrı ve sızıları içerebilir ve genellikle bacakta veya kolda donuk bir ağrı, çene veya mide ağrısı (özellikle kadınlarda), keskin göğüs ağrıları, nefes darlığı, kalp çarpıntısı ve ayaklarda, ayak bileklerinde veya bacaklarda şişmeyi içerir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, başka bir istatistik haline gelmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

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21. Nekrotizan fasiit (Et yiyen parazit):

21. Nekrotizan fasiit (Et yiyen parazit):

Hiç et yiyen hastalık diye bir şey duydunuz mu? Nekrotizan

fasiit kelimenin tam anlamıyla bir kişinin yavaşça çürümesine neden olur. Özellikle vücudun daha derin katmanlarına kök saldığında cildin çürümesine neden olan patojenlerden kaynaklanır. Kırmızı, sıcak veya şişmiş cilt bölgesinin ötesine yayılan ağrı da dahil olmak üzere yoğun ağrıya neden olur. Buna neden olan hastalıklar farklılık gösterse de virüsler gerçek anlamda eti yiyip bitirmez, bunun yerine dokuyu öldüren zehirler salarak sendroma neden olur. Nekrotizan fasiit uyuşturucu ve alkol kullananlarda, şeker hastalarında ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yaygındır ve hemen tedavi edilmezse ölümcül olabilir, vakaların yüzde 25 ila 30'u ölümcüldür.

22. Topuk kemiğin kırılması:

22. Topuk kemiğin kırılması:

Topuk kemiği kırığı sakatlayıcı ve üzücü bir yaralanmadır. Genellikle bir araba kazası veya yüksekten düşme gibi yüksek şiddetli bir olaydan sonra, topuk vücudun ağırlığı altında ezildiğinde meydana gelir. Alternatif tedaviler mevcut olsa da ameliyat genellikle bunu onarmanın tek yoludur. Kırık kemiğe erişmek için bir cerrahın deriyi kesmesi gerekir. Daha sonra kemiği yeniden tutturmak için plakalar veya vidalar kullanabilirler. Topuğu çevreleyen deri incedir ve bu bölgede neredeyse hiç yumuşak doku yoktur. Ameliyat sırasında topuk kemiğini çevreleyen sinirler kolayca zarar görebilir. Bu durum, kemiğe vidaların yerleştirilmesiyle birlikte, prosedürü ve iyileşme sürecini en hafif tabirle acı verici hale getirebilir.

23. Diz ağrısı:

23. Diz ağrısı:

Diz, son derece esnek ve yük aktarma yeteneği olan bir yapıdır; ancak, aynı zamanda en sık yaralanan vücut parçalarından biridir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık bir milyon cerrahi prosedür, dizle ilgili sorunlarla ilgilenir. Acı verici diz yaralanmaları çeşitlilik gösterebilir; diz kapağının iltihaplanması gibi durumlardan, çıkıklar, kırıklar, yırtık bağlar, yırtık kıkırdak veya gerilmeler ve burkulmalara kadar birçok farklı türde olabilir. Kadınlar genellikle daha yüksek diz-uyluk kemiği açısına sahip oldukları için daha fazla diz yaralanması geçirme eğilimindedirler. Bu, bazı aktivitelerde erkekler kadar hızlı koşamamalarına ve dolayısıyla diz yaralanmalarına daha yatkın olmalarına neden olabilir.

24. Pankreas kanseri:

24. Pankreas kanseri:

Tonlarca araştırmaya rağmen kanser, hücrelerin pervasızca kötü huylu büyümesiyle karakterize, tam olarak anlaşılamamış bir hastalık olmaya devam etmektedir. Yüzden fazla kanser türü tanımladık ve hepsi de oluştukları organ veya dokulara göre adlandırıldı. Örneğin, beyin kanseri beyinde başlar, akciğer kanseri akciğerlerde başlar ve bu böyle devam eder. Bilime göre pankreas kanseri en acı verici olanıdır. Pankreas kanseri pankreasın yakınındaki sinirleri enfekte ettiğinde, onları sıkıştırır ve tahriş eder, karın veya sırtta şiddetli ağrıya neden olur. Midede rahatsızlık veya ağrı, çok fazla rüzgâr, kramplar ve şişkinlik sorunları dahada karmaşık hale getirir.

25. Lingchi:

25. Lingchi:

Antik Çin'de lingchi ya da bin kesikle ölüm, vatana ihanet ya da toplu katliam gibi ciddi suçlar için kullanılan acımasız bir cezalandırma yöntemiydi. Adından da anlaşılacağı üzere, cellat kanun kaçağını öldürmek için acele etmezdi. Mahkûm bir direğe zincirlendikten sonra parçalara ayrılırdı. Cellat daha sonra alttaki dokuları ortaya çıkaran bölümleri yavaşça çıkarırdı. Yöntem hiçbir zaman kanunla belirlenmediği için bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyordu. Bazı durumlarda sanığa 3 binden fazla kesik atılırken, bazılarında sadece birkaç kesik atılıyordu. Her iki durumda da süre, görevlilere ve sanığa ne kadar sempati duyduklarına bağlı olarak değişiyordu.

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