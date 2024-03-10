Gözlerimizden Yaş Gelerek Kıvranmamıza Sebep Olan Bilimsel Olarak Kanıtlanmış En Ağrılı Fiziksel Acılar
Gözlerimizden Yaş Gelerek Kıvranmamıza Sebep Olan Bilimsel Olarak Kanıtlanmış En Ağrılı Fiziksel Acılar
Kaynak: https://list25.com/25-worst-human-pai...
Korkunç kâğıt kesikleri bir yana, acı dünyası çeşitlilikle doludur. Sokmalar, kesikler ve ısırıklarla gelen keskin, batıcı bir acı vardır. Kırık kemiklere eşlik edebilen donuk zonklama ve dayanılmaz yayılan ağrılar. Ve acı öznel olsa da bazılarının evrensel olarak korkunç olduğu kabul edilmiştir.
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1. Ameliyat sonrası ağrılar:
2. Kronik Bel-Sırt ağrıları:
3. Travma sonrası ağrı sendromu:
4. Eşek arısı sokması:
5. Arteriyel (Atardamar) kan gazı testi:
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6. Kompleks bölgesel ağrı sendromu:
7. İkinci dereceden yanıklar:
8. Zehirli Taş Balığı sokması:
9. Penis kırılması:
10. Kırılmış kemikler:
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11. Soğuk ısırığı:
12. Fibromiyalji sendromu:
13. Kırık Bir kaburga kemiği:
14. Irukandji sendromu:
15. Dercum hastlağı:
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16. Ateş karıncası:
17. Vakumla yağ aldırma:
18. Kalça protezi ameliyatı:
19. Canlı canlı kaynatılarak ölmek:
20. Kalp krizi:
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21. Nekrotizan fasiit (Et yiyen parazit):
22. Topuk kemiğin kırılması:
23. Diz ağrısı:
24. Pankreas kanseri:
25. Lingchi:
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