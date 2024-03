Gözlerimizden Yaş Gelerek Kıvranmamıza Sebep Olan Bilimsel Olarak Kanıtlanmış En Ağrılı Fiziksel Acılar

ABD'de her 4 kişiden 1'i kalp hastalığı nedeniyle ölmektedir. Hatta her yıl yaklaşık 800.000 kişiyi öldürüyor, bu da her 36saniyede bir kişi demek. Ancak dikkat edebileceğimiz birkaç uyarı işareti olduğunu biliyor muydunuz? Kalp krizinin belirtileri çeşitli ağrı ve sızıları içerebilir ve genellikle bacakta veya kolda donuk bir ağrı, çene veya mide ağrısı (özellikle kadınlarda), keskin göğüs ağrıları, nefes darlığı, kalp çarpıntısı ve ayaklarda, ayak bileklerinde veya bacaklarda şişmeyi içerir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, başka bir istatistik haline gelmeden önce doktorunuza danışmalısınız.