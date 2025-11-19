Göz Renginiz Okuma Yeteneğinizi Etkiliyor Olabilir!

Renkler, ışık, beyin ve algı… Hepsi düşündüğünüzden çok daha bağlantılı.

Bir düşünün: Göz renginizin okuma şeklinizle ne ilgisi olabilir?

İlk bakışta saçma geliyor, değil mi?

Göz rengi dediğimiz şey yıllardır güzellikle, estetikle, bazen genetik meraklarla ilişkilendirilir. “Mavi gözlüler şöyle olur, ela gözlüler böyle olur” diye başlayan klişe cümleler vardır. Ama okuma?

Kimse bu ikisini yan yana getirmez.

Oysa renkler dünyasında işler hiç de o kadar basit değil.

Insanın renklerle kurduğu ilişki sadece estetikten ibaret değildir. Renk, psikolojiyle, nörobilimle, kültürle, coğrafyayla, davranış bilimiyle iç içedir. Ve bugün size renklerin en şaşırtıcı alanlarından birini anlatacağım:

Göz renginiz, okuma konforunuz, odaklanma süreniz ve ışığı algılama biçiminiz arasında gerçek bir bağlantı olabilir.