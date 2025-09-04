Görüntüler Ortaya Çıktı: Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Cinayetten Önce Bir Skandal Daha Yaşanmış
Sarıyer’de 30 Ağustos'ta Ayberk Kurtuluş (20) üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş’un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Kampüse aynı gün 2 kez aracıyla giren Kurtuluş’un, içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Olay 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi.
“Düğüne geldim” diyerek 1 değil 2 kez aranmadan kampüse girmiş!
Öte yandan Hilal Özdemir’i öldüren Ayberk Kurtuluş’un aracıyla kampüse girdiği anların görüntüsünü ortaya çıktı.
