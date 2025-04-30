Gizli Crush’ın Kim?
Hadi bakalım, gizli crush’ını bulmak için sorulara cevap ver! Kimseye söylemeden, sadece senin bilmen gereken bu sırları çözmeye hazır mısın?
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Bir partiye katıldığında en çok ne yapıyorsun?
3. Hangi tür filmleri daha çok seversin?
4. Peki aşk itirafını nasıl yaparsın?
5. En sevdiğin sosyal medya platformu bunlardan hangisi?
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6. Gizli crush’ınla ilgili en büyük şüphelerin ne?
7. Peki, gizli crush’ınla ilgili en çok hangi davranışı fark ediyorsun?
8. Son olarak, ona en çok ne zaman denk geliyorsun?
İş yerindeki o çekingen kişi!
Arkadaş ortamındaki o derin ve romantik kişi!
Apartmanındaki o cesur ve maceracı kişi!
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