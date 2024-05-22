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Girişimcilerin Kavgasının Kaynağı LinkedIn Çıktı: Getir ve Yemeksepeti'ne Gittigidiyor Karıştı

Girişimcilerin Kavgasının Kaynağı LinkedIn Çıktı: Getir ve Yemeksepeti'ne Gittigidiyor Karıştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.05.2024 - 10:56

Girişimcilik ekosisteminde, küresel ekonomideki sıkılaşmayla büyük paraların dönemi eskisi kadar gevşek görünmüyor. Bu da değişen ortamda sinirleri gerebiliyor. Getir'in finansal ve pazar değişimlerinin çokça tartışıldığı ortamda kurucusu Nazım Salur ve Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın sosyal medyada izlenen tartışmasının temellerinin LinkedIn'de atılmış olduğu görüldü. Olaya dahil olan bir diğer girişimci de Gittigidiyor'un kurucularından Zafer Tolga Kabataş olarak dikkat çekti.

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Nazım Salur, BiTaksi ve Getir'in kurucularından, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden biri. Özellikle Getir, pandemi sürecinde "hızlı teslimat" ile önemli bir gelişim yakalamıştı.

Nazım Salur, BiTaksi ve Getir'in kurucularından, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden biri. Özellikle Getir, pandemi sürecinde "hızlı teslimat" ile önemli bir gelişim yakalamıştı.

Getir, yüksek büyümesiyle dikkat çekerken, 12 milyar dolara yakın değerlemeyle gözleri kamaştırmıştı. Aldığı yatırımlarla girdiği pazarlar sonrası pandemi, enflasyon, sosyal ve ekonomik değişimlerle değerlemesi gerilerken, finansal sorunlar nedeniyle dış pazarlardan hızla çıkmak durumunda kaldı.

Getir'in dış pazarlardan çıkışı Türkiye'de girişimcilik dersi niteliğinde görüldü.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Tottenham ile sponsorluk anlaşması bulunan Getir hakkında çıkan bir haberi, Yemeksepeti'nin kurucusu olarak 2015 yılında yine yabancıları satışını yaparak bu alanda ilklerden olan Nevzat Aydın paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Tottenham ile sponsorluk anlaşması bulunan Getir hakkında çıkan bir haberi, Yemeksepeti'nin kurucusu olarak 2015 yılında yine yabancıları satışını yaparak bu alanda ilklerden olan Nevzat Aydın paylaştı.

Fitili ateşlediğini sandığımız paylaşım sonrası Nazım Salur ile Nevzat Aydın arasındaki tartışma sosyal medyada ilgi çekti.

Salur ve Aydın, hukuki yollara başvurulacağı şeklinde söylemlerle konuyu sonlandırdılar.

Salur ve Aydın, hukuki yollara başvurulacağı şeklinde söylemlerle konuyu sonlandırdılar.

Nazım Salur: Biz %93 ciromuzu yaptığımız Türkiye'de operasyonlarımıza devam ediyoruz. Dükkanı kapatmadık, şirketi satmadık ki para batmış olsun. Markamıza yerli yersiz saldırırsan hukuki yolla cevap alacaksın. Sana başka da cevap vermeyeceğim. İşim çok gerçekten.

Nevzat Aydın: Beni yargıyla tehdit ediyorsun yani? Avukat orduna bir danışıp da öyle yapsaydın abuk subuk tehdidini keşke. İşinin çok yoğun olduğunu da tahmin ediyorum, Allah kolaylık versin. Başın hafifleyince devam edelim; daha yeni başlamıştık, böyle kaçıp gitmek olmadı. Madem bana bulaştın, sonunu getirmen lazımdı.

Tartışmanın temelinin ise haftalar öncesine dayandığı anlaşıldı. Sosyal medyada aktif olan Nevzat Aydın, iş dünyasının daha yakından takip ettiği LinkedIn platformunda, Getir'deki gelişmeler için yorum yapıyor.

Tartışmanın temelinin ise haftalar öncesine dayandığı anlaşıldı. Sosyal medyada aktif olan Nevzat Aydın, iş dünyasının daha yakından takip ettiği LinkedIn platformunda, Getir'deki gelişmeler için yorum yapıyor.
www.linkedin.com

Aslında çok üzerine yazmak istediğim bir konu değil. Zaten herkes her şeyi görüyor da ekosistem için çok önemli bir konu, iki çift laf edeyim. __Getir, dün itibarıyla yurt dışında operasyonunu sürdürdüğü kalan 4 ülkeden de çekilmek durumunda kaldı. Her ne kadar bildiğim kadarıyla Hollanda şirketi olsa da zaten Türkiye’ye zar zor para yatıran yabancı VC’leri ve fonları düşündüğünüzde Türk internet camiası için oldukça sıkıntılı bir haber. 2.29 milyar $ ile açık ara Türkiye’nin en çok fonlanan projesi olmuştu Getir. Bu paranın büyüklüğünü açıklamak gerekirse; Yemeksepeti’ne ilk kurulurken 2001’de $80K, 2008’de $500K ve 2012’de $15M şirket içine para konmuştu. Aşağı yukarı 150’de 1’i kadar.

Burada da devreye Gittigidiyor kurucularından Zafer Tolga Kabataş giriyor. O yüzde önce Gittigidiyor'un da hikayesine bakalım.

Burada da devreye Gittigidiyor kurucularından Zafer Tolga Kabataş giriyor. O yüzde önce Gittigidiyor'un da hikayesine bakalım.

2001 yılında kurulan Gittigidiyor, eBay, Amazon gibi açık artırma yöntemiyle satış yapmak üzere hayatına başladı. 2002'de 'hemen al' seçeneğiyle daha hızlı ve garanti alışveriş sistemine geçildi. 2007'de eBay ortak olurken, 2011'de yüzde 93 hissesini 217,5 milyon dolara aldı. 2016'da da şirketin tamamı eBay'e geçerken, 2022 itibarıyla Türkiye'de faaliyetlerini sonlandırdı.

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Dönelim, Karataş'ın yorumuna. Nevzat Aydın'a yaptığı yorumda Getir'deki değişimin nedenlerini yazdı.

Dönelim, Karataş'ın yorumuna. Nevzat Aydın'a yaptığı yorumda Getir'deki değişimin nedenlerini yazdı.
www.linkedin.com

%100 pazar payından %30’a düşmenin, CEO’luğu bırakmak zorunda kalmanın öfkesiyle yazılmış bir yorum olmuş. Elmayla armutu karşılaştırmak malesef belaltı. Nevzat Aydın’a hiç yakıştıramadım.

Madem başarı da ölçüt funding, bir rakam da ben vereyim. GittiGidiyor 2000 senesinde $10K sermaye ile başladı ve bir daha 1TL bile yatırım almadı. 2011’de eBay’e satıldığında Türkiye’nin en değerli teknoloji şirketiydi.

Yemeksepeti’nin 1,550’de 1’i kadar sermaye. Yanlış okumadınız Binbeşyüzelli de biri

Yani?

İnsan sormak istiyor. Madem 150’de 1’ine yapmayı biliyorsun, o kadar kolay, yapsana bir tane daha. Güzel arbitraj, $15.5M yatır $500M al.

Getir’i konsept olarak dinleyen ilk 4 kişiden birisiyim. Aralık 2014’tü. Serkan bize (ben, Burak ve Aydonat’a) Kozyatağı’nda ki eski ofisimizde anlattı. Siz de para koyun dedi. Burak yaptı, ben yapamadım çünkü o günlerde bugün VOLE olan kendi işim için çalışmaya başlamıştım ve tüm paramı kendi işime yatırmam gerekiyordu.

Getir tüm dünyada “Quick Commerce” olarak bilinen konsepti icat eden şirkettir. Bugün dünyada tüm retailerlar 10-90 dakika arasında ürünlerini tületiciye ulaştırmak için yarışıyorsa, bu Getir sayesindedir.

Dünya eflasyon kaynaklı yüksek faiz ve sıkı para politikasına geçmek zorunda kalmasaydı değil $2.2 milyar, $10 milyar dolar daha funding rahat alırdı, kapısında kuyruk olurdu ama kontrolü dışında olaylar oldu.

Girişimcilikde işin yarıya yakını şans ve ortamdır, dış şartlardır. Bazen şartlar çok çok daha uygun olur. Bizim $10K sermaye ile GittiGidiyor’u kurabilmemiz gibi. Bugün yapsın birisi de göreyim. Dünya genelinde yüzlerce Getir klonu şirket tekli veya çoklu coğrafyada varlar ve başarılı olacaklar.

Yaşanan ani iklim değişikliği sebepli Getir’in globalden vazgeçmiş olması, yaptıkları işin muhteşemliğini değiştirmez.

Mal bulmuş mağribi gibi bugün Getir’e laf edenlere tek sözüm şu. Rüyanda göremeyeceğin başarılar bunlar, sen daha iyisini yapabilirsin, elini tutan yok, alkışlarız

Ayrıca ironik olacak ama Türkiye içindeki Getir de 3-4 Milyar dolarlık şirket, battıkları, bittikleri yok.

Getir ve kurucuları bugün, yarın, her zaman ne istediğini bilen girişimciler için rol model olacaklar.

Not: Bir sürü imla hatası vardır bu yazıda, tek tek uyarma ihtiyacı duymayın. Editör değilim, imla hatasız yazmak gibi iddiam yok :)

Nevzat Aydın, Tolga Karataş'a da cevap verirken, şaşkın ve sert bir üslup kullandı: "Yeni gördüm de bu nasıl yazı Tolga? Bana özel bir kinin veya kompleksin varsa - ki niye bilmiyorum - yüzüme söyleseydin keşke."

Nevzat Aydın, Tolga Karataş'a da cevap verirken, şaşkın ve sert bir üslup kullandı: "Yeni gördüm de bu nasıl yazı Tolga? Bana özel bir kinin veya kompleksin varsa - ki niye bilmiyorum - yüzüme söyleseydin keşke."
www.linkedin.com

Yeni gördüm de bu nasıl yazı Tolga? Bana özel bir kinin veya kompleksin varsa - ki niye bilmiyorum - yüzüme söyleseydin keşke. ‘CEO’luğu bırakmak zorunda kalmak’ nasıl bir yalandır hiç anlamadım. Ben ayrıldığım ay Yemeksepeti tarihinin en yüksek siparişindeydi, sen ne %30’undan bahsediyorsun? En azından Yemeksepeti ayakta sapasağlam duruyor saçmasapan para saçan rakiplerine karşı; senin sonradan katıldığın Gittigidiyor’a ne oldu, neden artık aramızda değil onu da yaz bir ara.

Yaptığın Getir güzellemelerinin ve bu başarısızlıkta makro ekonomik iklim değişikliklerinin suçlu olması kısmı ise tamamen bullshit. Daha da yazardım da Getir’e sallamam gerekecek, ilk postumda yazdığım gibi bunu da yapmayı hiç istemiyorum.

Türkiye girişimcilik dünyasının iki önemli isminin tartışması bu LinkedIn postlarından ilham almış görünüyor. Siz ne dersiniz?

Türkiye girişimcilik dünyasının iki önemli isminin tartışması bu LinkedIn postlarından ilham almış görünüyor. Siz ne dersiniz?
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gizliyazarr

zenginin kapışması bile farklı be

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