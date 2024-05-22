Girişimcilerin Kavgasının Kaynağı LinkedIn Çıktı: Getir ve Yemeksepeti'ne Gittigidiyor Karıştı

%100 pazar payından %30’a düşmenin, CEO’luğu bırakmak zorunda kalmanın öfkesiyle yazılmış bir yorum olmuş. Elmayla armutu karşılaştırmak malesef belaltı. Nevzat Aydın’a hiç yakıştıramadım.

Madem başarı da ölçüt funding, bir rakam da ben vereyim. GittiGidiyor 2000 senesinde $10K sermaye ile başladı ve bir daha 1TL bile yatırım almadı. 2011’de eBay’e satıldığında Türkiye’nin en değerli teknoloji şirketiydi.

Yemeksepeti’nin 1,550’de 1’i kadar sermaye. Yanlış okumadınız Binbeşyüzelli de biri

Yani?

İnsan sormak istiyor. Madem 150’de 1’ine yapmayı biliyorsun, o kadar kolay, yapsana bir tane daha. Güzel arbitraj, $15.5M yatır $500M al.

Getir’i konsept olarak dinleyen ilk 4 kişiden birisiyim. Aralık 2014’tü. Serkan bize (ben, Burak ve Aydonat’a) Kozyatağı’nda ki eski ofisimizde anlattı. Siz de para koyun dedi. Burak yaptı, ben yapamadım çünkü o günlerde bugün VOLE olan kendi işim için çalışmaya başlamıştım ve tüm paramı kendi işime yatırmam gerekiyordu.

Getir tüm dünyada “Quick Commerce” olarak bilinen konsepti icat eden şirkettir. Bugün dünyada tüm retailerlar 10-90 dakika arasında ürünlerini tületiciye ulaştırmak için yarışıyorsa, bu Getir sayesindedir.

Dünya eflasyon kaynaklı yüksek faiz ve sıkı para politikasına geçmek zorunda kalmasaydı değil $2.2 milyar, $10 milyar dolar daha funding rahat alırdı, kapısında kuyruk olurdu ama kontrolü dışında olaylar oldu.

Girişimcilikde işin yarıya yakını şans ve ortamdır, dış şartlardır. Bazen şartlar çok çok daha uygun olur. Bizim $10K sermaye ile GittiGidiyor’u kurabilmemiz gibi. Bugün yapsın birisi de göreyim. Dünya genelinde yüzlerce Getir klonu şirket tekli veya çoklu coğrafyada varlar ve başarılı olacaklar.

Yaşanan ani iklim değişikliği sebepli Getir’in globalden vazgeçmiş olması, yaptıkları işin muhteşemliğini değiştirmez.

Mal bulmuş mağribi gibi bugün Getir’e laf edenlere tek sözüm şu. Rüyanda göremeyeceğin başarılar bunlar, sen daha iyisini yapabilirsin, elini tutan yok, alkışlarız

Ayrıca ironik olacak ama Türkiye içindeki Getir de 3-4 Milyar dolarlık şirket, battıkları, bittikleri yok.

Getir ve kurucuları bugün, yarın, her zaman ne istediğini bilen girişimciler için rol model olacaklar.

Not: Bir sürü imla hatası vardır bu yazıda, tek tek uyarma ihtiyacı duymayın. Editör değilim, imla hatasız yazmak gibi iddiam yok :)