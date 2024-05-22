Girişimcilerin Kavgasının Kaynağı LinkedIn Çıktı: Getir ve Yemeksepeti'ne Gittigidiyor Karıştı
Girişimcilerin Kavgasının Kaynağı LinkedIn Çıktı: Getir ve Yemeksepeti'ne Gittigidiyor Karıştı
Girişimcilik ekosisteminde, küresel ekonomideki sıkılaşmayla büyük paraların dönemi eskisi kadar gevşek görünmüyor. Bu da değişen ortamda sinirleri gerebiliyor. Getir'in finansal ve pazar değişimlerinin çokça tartışıldığı ortamda kurucusu Nazım Salur ve Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın sosyal medyada izlenen tartışmasının temellerinin LinkedIn'de atılmış olduğu görüldü. Olaya dahil olan bir diğer girişimci de Gittigidiyor'un kurucularından Zafer Tolga Kabataş olarak dikkat çekti.
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Nazım Salur, BiTaksi ve Getir'in kurucularından, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden biri. Özellikle Getir, pandemi sürecinde "hızlı teslimat" ile önemli bir gelişim yakalamıştı.
İngiltere Premier Lig'de oynayan Tottenham ile sponsorluk anlaşması bulunan Getir hakkında çıkan bir haberi, Yemeksepeti'nin kurucusu olarak 2015 yılında yine yabancıları satışını yaparak bu alanda ilklerden olan Nevzat Aydın paylaştı.
Salur ve Aydın, hukuki yollara başvurulacağı şeklinde söylemlerle konuyu sonlandırdılar.
Tartışmanın temelinin ise haftalar öncesine dayandığı anlaşıldı. Sosyal medyada aktif olan Nevzat Aydın, iş dünyasının daha yakından takip ettiği LinkedIn platformunda, Getir'deki gelişmeler için yorum yapıyor.
Burada da devreye Gittigidiyor kurucularından Zafer Tolga Kabataş giriyor. O yüzde önce Gittigidiyor'un da hikayesine bakalım.
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Dönelim, Karataş'ın yorumuna. Nevzat Aydın'a yaptığı yorumda Getir'deki değişimin nedenlerini yazdı.
Nevzat Aydın, Tolga Karataş'a da cevap verirken, şaşkın ve sert bir üslup kullandı: "Yeni gördüm de bu nasıl yazı Tolga? Bana özel bir kinin veya kompleksin varsa - ki niye bilmiyorum - yüzüme söyleseydin keşke."
Türkiye girişimcilik dünyasının iki önemli isminin tartışması bu LinkedIn postlarından ilham almış görünüyor. Siz ne dersiniz?
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