Gerçekliğin Bütünsel Doğası: Ayrıştırmak Değil, Katmanlarıyla Çözümleyerek Anlamak

Bilim, psikoloji, felsefe, ezoterizm, mistisizm…

Bunların her biri, aynı hakikate farklı bir pencereden bakar. Sorun, bu pencerelerden birini “tek doğru” ilan ettiğimiz anda başlar.

Deneyimi yalnızca ölçülen bir nesne olarak ele aldığımızda, gözlemcinin etkisini dışarıda bırakırız. Oysa hem bilimsel hem felsefi düzlemde artık biliyoruz ki; gözlemci, gözlenen sistemden bütünüyle bağımsız değildir. Bilinç, yalnızca veriyi alan bir yapı değil; deneyimin nasıl yaşandığını ve nasıl anlamlandırıldığını doğrudan etkileyen aktif bir unsurdur.

Burada çoğu zaman gözden kaçan temel bir nokta vardır: Her bilgi sistemi, incelemelerini kendi çağının sahip olduğu araçlarla yapar. Bu araçlar geliştikçe, erişilebilen bilgi de genişler ve derinleşir. Bu nedenle bilimin henüz geliştiremediği, henüz ölçemediği alanları yok sayması, kendi ilerleme mantığıyla çelişen bir epistemolojik ironi yaratır.

Çünkü bilimin tarihi, defalarca “ölçülemez” denilen alanların zamanla ölçülebilir hâle gelmesiyle ilerlemiştir. Sorun bilimin sınırlarında değil, bu sınırları gerçekliğin tamamı sanmakta başlar.

Bu noktada genellikle fark edilmeyen bir başka boyut daha vardır. Bilimsel bilginin kendisi de tarihsel bir süreçtir.

Bir dönemin “bilgi” kabul ettiği şey, başka bir dönemde eksik ya da yetersiz bulunabilir. Bu durum bilimi zayıflatmaz; aksine onu canlı ve evrimsel kılar.

Ancak bu evrimsel doğa unutulduğunda, bilimsel yaklaşım farkında olmadan dogmatik bir tutuma kayabilir.