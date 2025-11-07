Gerçek mi Efsane mi? Çin’in “Borç Diplomasisi” Stratejisi

Çin’in borç diplomasisi stratejisi ne tamamen efsane ne de bütünüyle gerçek bir tehlike hikayesi. Bu politika, Çin’in küresel ölçekte ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için kullandığı bir araç. Evet, bazı ülkelerde geri ödeme sıkıntıları yaşandı ve bu durum tartışmalara neden oldu. Ancak birçok ülke için bu krediler kalkınma ve altyapı yatırımları açısından önemli fırsatlar sundu. Yani mesele iyi ya da kötü demekten çok her ülkenin kendi ekonomik koşullarına ve anlaşma yönetimine göre değişen bir denge meselesi. Bu strateji dikkatli planlandığında iş birliği sağlayabilir plansız yürütüldüğünde ise ekonomik baskıya dönüşebilir.