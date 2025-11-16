onedio
Gerçek İlişki ile Situationship Arasındaki 10 Fark

Sultan Oğuz
16.11.2025 - 23:01

Hepimizin hayatında adı tam konmamış, “Şimdi biz neyiz?” diye düşündüren dönemler olmuştur. İşte bu belirsiz alanın adı aslında situationship! Gerçek bir ilişkiyle karıştırılması çok kolay olsa da aradaki farklar sandığımızdan daha net. Eğer sen de “Bizimki gerçekten bir ilişki mi yoksa sadece situationship mi?” diye merak ediyorsan, birlikte bu iki durum arasındaki 10 temel farka yakından bakalım!

1. "Biz neyiz?" meselesi...

Gerçek bir ilişkide, sevgiline “sevgilim” demek dünyanın en doğal hitap şekli. Arkadaşlarına tanıtırken veya yanında bahsederken asla çekinmezsin. Hatta bazen bu kelimeyi söylemek bile seni mutlu eder ama situationship’te işler öyle değil. Bir arkadaşına tanıtırken kalakalabilirsin çünkü ortada tam olarak ne olduğunu açıklayacak bir yakınlık yoktur ve bu durum seni sürekli bir boşlukta hissettirir.

2. Güven hissi çok farklı seviyelerdedir.

Romantik ilişkiler güven üzerine kuruludur. Partnerinle şeffaf olursun, telefonunu saklama gereği hissetmezsin ve karşı taraf da sana güven verir. Situationship’te ise güven hep sallantıdadır. Telefon bildirimleri gizlenir, sosyal medyada netlik yoktur ve aklına bazen “Acaba başka biriyle daha mı görüşüyor?” sorusu gelir.

3. Yakın çevrenle tanıştırma noktasında ne yapacağından emin olamazsın.

Birinin hayatında gerçek bir ilişkinin varlığı bir noktada yakınları ve arkadaş grubuyla tanışmasıyla belli olur. Çünkü o artık senin sosyal çevrende bir figür haline gelir ama situationship’te genelde bu aşamaya gelinmez. Çoğu zaman ne sen onun arkadaşlarını tanırsın ne de o seninkilerle vakit geçirir.

4. İletişimde bir süreklilik aramamak gerekir.

Gerçek ilişkide günün nasıl geçtiğini merak eden küçük mesajlar alırsın. Sabah “Günaydın” mesajı, gün içinde veya akşam “Ne yapıyorsun?” gibi sorular sormak veya aramak normaldir. Situationship’te ise iletişim daha kopuktur. Bazen günlerce mesaj atmaz ve sonra bir anda “Napıyosun?” diye beliren bir bildirimle karşılaşabilirsin.

5. Tartışmaların boyutu çok daha kırıcıdır.

Gerçek ilişkide tartışma yaşandığında bu, ilişkinin büyümesi için bir fırsat haline gelir. Konuşulur, çözüm aranır, bazen taviz verilir ve sonunda orta yol bulunur. Situationship’te ise işler böyle değildir. “Ben zaten sevgilin değilim ki” gibi kaçış cümleleriyle tartışma kapatılır. Sonuç? Çözülememiş problemler ve daha çok belirsizlik.

6. Bi' arada kalmışlık hissi hep vardır.

Gerçek bir ilişki, sana kendini değerli ve güvende hissettirir. Yanında olduğunu bildiğin birinin varlığı ister istemez huzur verir. Situationship’te ise hep bir şüphe vardır. Bu belirsizlik de sen fark etmesen de yorulmana ve duygusal açıdan boşlukta hissetmene neden olur.

7. Zor zamanların ilişkiniz için yeni bir farkındalığın habercisi olabilir.

Zor zamanlar bir ilişkinin turnusol kağıdı gibidir. Çünkü herkesi iyi zamanlarında yanında olabilir ama işler sarpa sardığında, stresli veya üzücü dönemlerden geçtiğinde aynı tepkiyi alamayabilirsin. Bu açıdan baktığında gerçek bir ilişkideyken partnerinin seni yalnız bırakmaz, yanında olur, destekler. Situationship’te ise işler farklıdır: kriz anında ortadan kaybolabilir veya aramalarını açmayabilir.

8. Birlikte plan yaparken “Bakarız ya...” cümlesi sık sık duyulur.

Gerçek ilişkilerde gelecek planı yapmak heyecan verici bir şeydir. Yaz tatilinde nereye gidilecek, kışın hangi konsere bilet alınacak, hatta birkaç sene sonrası için taşınma ya da iş planları bile konuşulur. Situationship’te ise işler hep spontane gelişir. Planlar hep son dakika yapılır ve geleceğe dair konuşmak fazla ciddi algılanır.

9. Duygusal bağ kurmak çok da aranan bir yakınlık türü değildir.

Gerçek ilişkilerde duygusal bağ, ilişkinin en güçlü yönlerinden biridir. Birbirinizin iç dünyasını bilir, düşüncelerine ve hislerine önem verirsiniz. Situationship’te ise bu tarz bir bağ gerçek bir ilişkiye göre daha yüzeyseldir ve çoğu zaman derin konulara girilmez çünkü bu fazla “ilişki gibi” olur.

10. Gelecekle ilgili soruların sorulmaması yazılı olmayan bir kural gibidir.

Gerçek ilişkide “Bir gün tatile çıkar mıyız?” ya da “Birlikte yaşamayı düşünür müsün?” gibi sorular normal bir aşamadan sonra oldukça olağandır. Hatta uzun vadeli planlar konuşmak ilişkinin sağlıklı bir işaretidir de. Situationship’te ise “Yarın buluşalım mı?” sorusu bile bazılarına fazla ciddi gelebilir. Hatta öyle ki gelecekten konuşmak neredeyse tabu gibidir.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
