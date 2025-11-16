Gerçek İlişki ile Situationship Arasındaki 10 Fark
Hepimizin hayatında adı tam konmamış, “Şimdi biz neyiz?” diye düşündüren dönemler olmuştur. İşte bu belirsiz alanın adı aslında situationship! Gerçek bir ilişkiyle karıştırılması çok kolay olsa da aradaki farklar sandığımızdan daha net. Eğer sen de “Bizimki gerçekten bir ilişki mi yoksa sadece situationship mi?” diye merak ediyorsan, birlikte bu iki durum arasındaki 10 temel farka yakından bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Biz neyiz?" meselesi...
2. Güven hissi çok farklı seviyelerdedir.
3. Yakın çevrenle tanıştırma noktasında ne yapacağından emin olamazsın.
4. İletişimde bir süreklilik aramamak gerekir.
5. Tartışmaların boyutu çok daha kırıcıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bi' arada kalmışlık hissi hep vardır.
7. Zor zamanların ilişkiniz için yeni bir farkındalığın habercisi olabilir.
8. Birlikte plan yaparken “Bakarız ya...” cümlesi sık sık duyulur.
9. Duygusal bağ kurmak çok da aranan bir yakınlık türü değildir.
10. Gelecekle ilgili soruların sorulmaması yazılı olmayan bir kural gibidir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın