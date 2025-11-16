Gerçek İlişki ile Situationship Arasındaki 10 Fark

Gerçek bir ilişkide, sevgiline “sevgilim” demek dünyanın en doğal hitap şekli. Arkadaşlarına tanıtırken veya yanında bahsederken asla çekinmezsin. Hatta bazen bu kelimeyi söylemek bile seni mutlu eder ama situationship’te işler öyle değil. Bir arkadaşına tanıtırken kalakalabilirsin çünkü ortada tam olarak ne olduğunu açıklayacak bir yakınlık yoktur ve bu durum seni sürekli bir boşlukta hissettirir.