Genç Olmanın Beraberinde Getirdiği 10 Süper Özellik
Gençlik deyip geçmeden önce birkaç kere düşünmek lazım. Bir kere gençlik hayatta parayla satın alınamayan şeylerden belki de eeeen önemlisi. Yani değerini bilmek gerekir gençliğin. Doyasıya yaşamak, tadını çıkarmak gerekir. Çünkü bazı şeyler sadece gençlikte güzeldir.
Peki neymiş onlar? Hadi hep beraber bakalım...
1. Bitmek bilmeyen sonsuz bir enerji...
2. Zaman senin yanındadır.
3. Risk almanın en tatlı zamanları.
4. Hayal etmekten asla vazgeçmemek.
5. Her gün bir şeylerin ilkini kutlayabilirsin.
6. Henüz kim olacağına karar verememek.
7. Dünyayı değiştirebileceğine gerçekten inanırsın.
8. En güzel ve gerçek dostluklara sahipsindir.
9. Her şeye biraz kendinden katabilirsin.
10. Genç, tüm fırsatlardan faydalanmayı bilir.
