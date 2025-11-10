onedio
Genç Olmanın Beraberinde Getirdiği 10 Süper Özellik

10.11.2025 - 10:43

Gençlik deyip geçmeden önce birkaç kere düşünmek lazım. Bir kere gençlik hayatta parayla satın alınamayan şeylerden belki de eeeen önemlisi. Yani değerini bilmek gerekir gençliğin. Doyasıya yaşamak, tadını çıkarmak gerekir. Çünkü bazı şeyler sadece gençlikte güzeldir. 

Peki neymiş onlar? Hadi hep beraber bakalım...

1. Bitmek bilmeyen sonsuz bir enerji...

Sabahlara kadar gezip sabah da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyorsan tebrikler! Sen bir gençsin.

2. Zaman senin yanındadır.

Bir şeyler ters gitse bile o kadar da üzülme! Kişisel bilançona tecrübe yazar, daha çok zamanım var deyip geçebilirsin.

3. Risk almanın en tatlı zamanları.

Yaş geçtikçe, hayattaki düzenin oturdukça risk almak zorlaşıyor. Ama gençlik öyle mi? Bir karar verirsin ve atarsın kendini maceraya.

4. Hayal etmekten asla vazgeçmemek.

Hayal etmenin modası hiçbir zaman geçmez ama gençken hayal kurmanın tadı bambaşka...

5. Her gün bir şeylerin ilkini kutlayabilirsin.

İlk defa biriyle tanışırsın, bir şehre ilk kez gidersin, ilk kez yalnız kalırsın, ilk defa vazgeçersin. Gençlikte her gün yeni bir ilktir. Ve her ilkten yeni bir şeyler öğrenirsin.

6. Henüz kim olacağına karar verememek.

Ki bu gençliğe dair belki de en güzel şeydir. Önünde binlerce yol var ve sen en çok istediğin yolu seçebilirsin.

7. Dünyayı değiştirebileceğine gerçekten inanırsın.

Belki de bu yüzden değişime en çok da gençken açıksındır. Kendini değiştirerek başlarsın dünyayı değiştirmeye.

8. En güzel ve gerçek dostluklara sahipsindir.

Hesap kitap yok, birlikte atılan kahkahalar var. Bazen de sabaha kadar birinin dertleşmek.

9. Her şeye biraz kendinden katabilirsin.

Gençlikte hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmezsin. Kendine göre yorumlar, gerekirse biraz yontar, birazcık da kendinden katarsın. Böyle bazen delilik, bazen eğlence, bazen de sevgiyle dolar her şey.

10. Genç, tüm fırsatlardan faydalanmayı bilir.

(Temsili görsel)

