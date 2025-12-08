Genç Kuşağın Parlayan Yıldızı Pınar Güve Moda Dünyasını Fethediyor
Modellik dünyasına adım attığı ilk günden bu yana ışığını her geçen gün daha da parlatan Pınar Güve, kısa sürede Türkiye’nin ve uluslararası moda sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Doğal güzelliği, güçlü duruşu ve profesyonel tavrıyla dikkat çeken genç model, başarı basamaklarını adeta koşar adım çıkıyor.
Best Model of Türkiye 2023 yarışmasında elde ettiği derecenin ardından moda sektörünün radarına giren Pınar Güve, hem yerli hem yabancı tasarımcıların gözdesi oldu.
Giydiği her parçaya zarafetini yansıtmayı başaran Güve, yalnızca bir model değil; aynı zamanda ilham veren bir tarz ikonu.
Eğitim hayatını başarılarla sürdüren Pınar Güve, Niğde Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü ile Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden sonra modellik kariyerine yöneldi.
Pınar Güve, ayrıca geçtiğimiz yıl Klass Model Türkiye’nin jürisinde de yer almıştı.
