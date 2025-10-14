Gelinler Neden Beyaz Gelinlik Giyer?
Beyaz gelinlik denince akla genellikle saflık ve masumiyet gelir. Ancak bu renk seçimi sandığımız kadar eski bir gelenek değil. Yüzyıllar boyunca gelinlikler her renkten olabiliyordu. Hatta beyaz, uzun süre tercih edilmeyen bir renkti çünkü kullanımı oldukça zordu.
Peki, nasıl oldu da bugün neredeyse her gelin beyaz giyiyor?
Tarih boyunca gelinlik rengi, toplumlara ve dönemin şartlarına göre değişiyordu.
Modern anlamda beyaz gelinlik modasının temeli, 1840 yılında Kraliçe Victoria’nın Prens Albert ile yaptığı evlilikle atıldı.
Zamanla beyaz gelinlik, refahın ve umut dolu bir geleceğin de simgesi haline geldi.
