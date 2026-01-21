Geçmeyen Burun Akıntısının Nedeni Nedir? Beyin Sıvınız Akıyor Olabilir!
Kış aylarında salgınlar peşimizi bırakmazken, haftalarca süren burun akıntısı çoğu zaman basit bir soğuk algınlığı kalıntısı sanılıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: İyileşme sürecine girmeyen ve üç haftadan uzun süren akıntılar, alerjiden mide reflüsüne, tümörden ölümcül menenjit riskine yol açan beyin sıvısı kaçağına kadar pek çok ciddi hastalığın habercisi olabilir.
Kaynak: Dilşad Dede Taşkın - Sedat Kılıç / Star Haber
Mevsimsel geçişlerle birlikte artan grip ve benzeri virüs kaynaklı enfeksiyonlar, iyileşme süreci tamamlanmış olsa bile bazı hastalarda kalıcı etkiler bırakabiliyor.
