Geçmeyen Burun Akıntısının Nedeni Nedir? Beyin Sıvınız Akıyor Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2026 - 09:55

Kış aylarında salgınlar peşimizi bırakmazken, haftalarca süren burun akıntısı çoğu zaman basit bir soğuk algınlığı kalıntısı sanılıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: İyileşme sürecine girmeyen ve üç haftadan uzun süren akıntılar, alerjiden mide reflüsüne, tümörden ölümcül menenjit riskine yol açan beyin sıvısı kaçağına kadar pek çok ciddi hastalığın habercisi olabilir.

Kaynak: Dilşad Dede Taşkın - Sedat Kılıç / Star Haber

Mevsimsel geçişlerle birlikte artan grip ve benzeri virüs kaynaklı enfeksiyonlar, iyileşme süreci tamamlanmış olsa bile bazı hastalarda kalıcı etkiler bırakabiliyor.

Özellikle kış hastalıkları atlatılmasına rağmen haftalarca kesilmeyen inatçı burun akıntıları, vatandaşlar tarafından genellikle basit bir durum olarak algılanıp ihmal ediliyor. Ancak Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mazhar Çelikoyar, üç haftayı aşan burun akıntılarının hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, bu durumun altında yatan nedenlerin hayati risk taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, uzun süre devam eden burun akıntısının en tehlikeli sebeplerinden biri beyin sıvısı kaçağı ihtimalidir. Dr. Çelikoyar, beyin ile burun arasında oluşan bir açıklıktan sızan bu sıvının, dışarıdan bakıldığında sıradan bir akıntı gibi görünebileceğini belirtiyor. Ancak bu sızıntı, beyin zarının korumasız kalarak menenjit gibi çok ağır ve ölümcül enfeksiyonlara açık hale gelmesine neden olabiliyor. Erken fark edildiğinde tedavisi mümkün olan bu durum, gecikilmesi halinde geri dönüşü zor hasarlara yol açabiliyor.

Beyin sıvısı kaçağının yanı sıra, burun boşluğunda gelişebilecek tümörler de inatçı akıntının bir diğer ciddi sebebi olarak gösteriliyor. Hastalar genellikle akıntının sebebini gribe bağlasa da, altta yatan nedenin tümöral bir yapı olabileceği ihtimali uzmanlarca göz ardı edilmiyor. Bununla birlikte, daha sık karşılaşılan ancak yaşam kalitesini düşüren alerjik reaksiyonlar da süreci uzatabiliyor. Eğer akıntıya gözlerde ve burunda şiddetli kaşınma eşlik ediyorsa, tablonun alerjik kökenli olma ihtimali güçleniyor.

Dr. Çelikoyar ayrıca pek çok kişinin aklına gelmeyecek bir nedene, mide rahatsızlıklarına da işaret ediyor. Mide asidinin yemek borusu yoluyla genze kadar yükselmesi durumu, burun içindeki dokuları etkileyerek akıntıya sebebiyet verebiliyor. Uzmanlar, kaynağı ne olursa olsun, geçmeyen burun akıntısı şikayeti yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmasının, hem doğru teşhis hem de ciddi komplikasyonların önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.

