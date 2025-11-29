onedio
Gazeteci Sevilay Yılman Güllü'nün Kızına Seslendi: "Sen Anneni Camdan Aşağıya Atmışsın"

Gazeteci Sevilay Yılman Güllü'nün Kızına Seslendi: "Sen Anneni Camdan Aşağıya Atmışsın"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2025 - 14:06

Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü, 26 Eylül’de Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümü ile ilgili savcılığın soruşturması sürerken, gazeteci Sevilay Yılman olayla ilgili bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini söyledi ve Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e, “Sonuçlarda sevineceğin şeyler yazmıyor. Sen annenin atmışsın, senin annen kendiliğinden düşmemiş göreceksin' dedi.

Güllü’nün hayatının kaybetmesi ile ilgili savcılığın soruşturması sürerken, gazeteci Sevilay Yılman olayla ilgili bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini söyledi.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programına katılan Sevilay Yılman, rapora Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’ün üzüleceğini söyledi.

Tuğyan Ülkem Gülter için “Sen anneni atmışsın. Senin annen kendiliğinden falan düşmedi. Göreceksin. Şimdi bir de kaçış planları varmış. Balıkesir’de tekne kiralayıp kaçma falan. Çok zorda. Çok tıkanmış.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sevilay Yılman’ın açıklamaları

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
