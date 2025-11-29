Gazeteci Sevilay Yılman Güllü'nün Kızına Seslendi: "Sen Anneni Camdan Aşağıya Atmışsın"
Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü, 26 Eylül’de Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümü ile ilgili savcılığın soruşturması sürerken, gazeteci Sevilay Yılman olayla ilgili bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini söyledi ve Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e, “Sonuçlarda sevineceğin şeyler yazmıyor. Sen annenin atmışsın, senin annen kendiliğinden düşmemiş göreceksin' dedi.
Gazeteci Sevilay Yılman’ın açıklamaları
