Güllü'nün Kızı Tuğyan, Annesinin Ölümüyle Alakalı İftiraya Uğradığını Açıkladı
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, evinin balkonundan düşerek vefat etmişti. Ölümünün üzerinden haftalar geçen Güllü'nün ölümü hakkında pek çok iddia ortaya atılırken yakın çevresi, kızı Tuğyan'ın baş şüpheli olduğunu iddia etmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
KAYNAK: Neler Oluyor Hayatta/ Kanal D
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen sanatçı Güllü, eylül ayında evinin balkonundan düşerek vefat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü'nün kızı Tuğyan, annesini öldürdüğü iddialarıyla gündemden düşmezken sonunda sessizliğini bozdu.
Güllü'nün kızı Tuğyan, hakkında ortaya atılan tüm iddiaları reddetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın