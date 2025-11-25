onedio
Güllü'nün Kızı Tuğyan, Annesinin Ölümüyle Alakalı İftiraya Uğradığını Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.11.2025 - 15:11

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, evinin balkonundan düşerek vefat etmişti. Ölümünün üzerinden haftalar geçen Güllü'nün ölümü hakkında pek çok iddia ortaya atılırken yakın çevresi, kızı Tuğyan'ın baş şüpheli olduğunu iddia etmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

KAYNAK: Neler Oluyor Hayatta/ Kanal D

Sevilen sanatçı Güllü, eylül ayında evinin balkonundan düşerek vefat etti.

Güllü'nün ani ölümü kaza olarak değerlendirilse de kızı Tuğyan'ın annesi hakkındaki mesajlaşmaları olayın cinayet olabileceği iddialarını ortaya çıkardı. Üstelik Güllü'nün pek çok yakını kızı Tuğyan'ın böyle bir plan içerisinde olacağına dair açıklamalarda bulundu.

Güllü'nün kızı Tuğyan, annesini öldürdüğü iddialarıyla gündemden düşmezken sonunda sessizliğini bozdu.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, kendisine yönelik iddialar sonrası 'Neler Oluyor Hayatta' Programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu. Kendisine yöneltilen iddialar hakkında 'İftiraya uğruyorum' diyen Tuğyan'ın açıklamaları apayrı bir gündem yarattı.

Güllü'nün kızı Tuğyan, hakkında ortaya atılan tüm iddiaları reddetti.

'Akşam kavga edip sabah aynı sofraya oturuyorduk biz. O mesajlar aylar öncesine ait. Ben annemden neden nefret edeyim? İnsan sinirlendiğinde bu sözleri söyleyebilir. Ben anneme hiç elimi kaldırmadım. Ayrıca kardeşim de asla anneme şiddet uygulamadı. Tüm iddialar gerçek dışı.'

'Acımızı yaşamamıza izin vermediler. Bunu yapan insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem. Namahrem, çocuk... Hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşamamızı bırakmadılar. Hâlâ da bırakmıyorlar ama biz diz çökmeyeceğiz, yıkılmayacağız. Çocuğumun anılmasından çok rahatsızım. Hakkımdaki iddiaları asla kabul etmiyorum, ellerini vicdanlarına koysunlar. 60 gün olacak. ‘Bu zamana kadar aklınız neredeydi?’ diye sorarlar insana. Bir mesajımı, ses kaydımı ya da bir videoyu kendi güçleriyle ellerine geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?'

