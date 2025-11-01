onedio
Galatasaray-Trabzonspor Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Galatasaray-Trabzonspor Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 13:26

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. 31 maçtır sahasında yenilmeyen sarı kırmızılılar, bugün Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek Galatasaray 28 puanla ligin lideriyken ikinci sırada Trabzonspor 23 puanla yer alıyor. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı ne olur? ChatGPT ve Gemini’ye sizler için sorduk! İşte yapay zekanın maç tahmini

Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Trabzonspor maçı 1 Kasım 2025 Cumartesi (bu akşam) saat 20:00'da başlayacak. Maç, Rams Park'ta oynanacak. Maçın hakemi Cihan Aydın olacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yürütecek. Maçın 4. hakemi de Adnan Deniz Kayatepe olacak. 

Galatarasay-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatarasay-Trabzonspor maçı saat kaçta?

Maç saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemleri

Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar, Adnan Deniz Kayatepe.

Galatasaray-Trabzonspor maçı kadrosu

Galatasaray-Trabzonspor maçı kadrosu

Muhtemel 11'ler şöyle:

Galatasaray Kadrosu

Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor Kadrosu

Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto, Onuachu

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne olur? ChatGPT yanıtladı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne olur? ChatGPT yanıtladı.

ChatGPT, Galatasaray-Trabzonspor maçının skorunun 3-1 olacağını tahmin etti. Galatasaray'ın sahasında güçlü olacağını söyleyen yapay zeka, 'Trabzonspor ise deplasmanda zorlanabiliyor ama yine de tehlikeli bir rakip; özellikle kontra ataklarla etkili olabiliyor' dedi.

Galatasaray’ın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren ChatGPT 'Ancak Trabzonspor’un tamamen sessiz kalmayacağını ve gol atabileceğini düşünüyorum. Toplam gol sayısı 3-4 arasında olabilir; yani “2,5 üstü” beklenebilir' ifadelerini kullandı.

Gemini, "Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor" tahmininde bulundu.

Gemini, "Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor" tahmininde bulundu.

ChatGPT gibi Gemini de Galatasaray'ın galibiyet alacağını iddia etti. Google'un yapay zekası 'Galatasaray'ın evindeki baskısı ve hücum gücü, zor da olsa galibiyeti getiren faktör olacaktır. Trabzonspor ise deplasmanda gol bulma becerisini gösterebilir' derken şu uyarısını da es geçmedi:

'Bu, sadece bir tahmindir ve futbolda her an her şeyin değişebileceğini unutmamak gerekir!'

Peki sizin maç tahmininiz ne? Yorumlara bekliyoruz!👀👇🏻

