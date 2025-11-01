Galatasaray-Trabzonspor Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

ChatGPT, Galatasaray-Trabzonspor maçının skorunun 3-1 olacağını tahmin etti. Galatasaray'ın sahasında güçlü olacağını söyleyen yapay zeka, 'Trabzonspor ise deplasmanda zorlanabiliyor ama yine de tehlikeli bir rakip; özellikle kontra ataklarla etkili olabiliyor' dedi.

Galatasaray’ın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren ChatGPT 'Ancak Trabzonspor’un tamamen sessiz kalmayacağını ve gol atabileceğini düşünüyorum. Toplam gol sayısı 3-4 arasında olabilir; yani “2,5 üstü” beklenebilir' ifadelerini kullandı.