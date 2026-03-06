onedio
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya Sevk Edildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 13:00

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. ve son haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

'Galatasaray Kulübü'nün 03.03.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 03.03.2026 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 04.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 04.03.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Erzurumspor FK Kulübü'nün 04.03.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
