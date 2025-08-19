Fransa Turu Başlıyor: Aşık Olacağınız 11 Lucky Love Şarkısı
Toplanın bu sefer hem İngilizce hem de Fransızca'ya doyuyoruz. Şarkıları dinlerken de ışınlanıyoruz. Fransız model ve müzisyen Luc Bruyère diğer ismiyle Lucky Love'ın eşsiz listesini keşfetmeye hazır mısınız? Biz şimdiden uyaralım Fransızca'ya aşık olabilirsiniz!
1. Masculinity
2. Lova
3. Now I Don't Need Your Love
4. J'veux D'la Tendresse
5. Happier On My Own
6. I Don't Care If It Burns
7. I'm Ready
8. Best Friends
9. Tomorrow
10. Paradise
11. I Could Be Yours
