Forbes'a Göre Türkiye'nin En Zengin İkinci İnsanı Cemil Kazancı Kimdir?

Cemil Kazancı, Türkiye'nin önde gelen zengin iş insanları arasında yer almaktadır. Forbes tarafından 2025 yılında yayımlanan listeye göre, $4.3$ milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ikinci insanı konumundadır. Bu başarı, onun enerji ve jeneratör sektöründeki liderliğini ve iş dünyasındaki etkisini göstermektedir.

Kazancı Holding, enerji, tarım, turizm ve gayrimenkul gibi birçok farklı alanda faaliyet göstermektedir ve Cemil Kazancı, bu dev grubun yönetiminde kilit bir rol oynamaktadır.