Forbes'a Göre Türkiye'nin En Zengin İkinci İnsanı Cemil Kazancı Kimdir?

Forbes'a Göre Türkiye'nin En Zengin İkinci İnsanı Cemil Kazancı Kimdir?

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
12.12.2025 - 15:31

Türkiye'nin iş dünyasındaki en güçlü figürlerinden biri olan Cemil Kazancı, sadece jeneratör ve enerji sektöründeki liderliğiyle değil, aynı zamanda Forbes listesindeki milyar dolarlık servetiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Peki Cemil Kazancı kimdir?

Cemil Kazancı kimdir?

Cemil Kazancı kimdir?

Şaban Cemil Kazancı, 1961 yılında İstanbul'da doğmuş bir Türk iş insanıdır. Aslen Rizeli olan iş insanı Ali Metin Kazancı'nın oğludur.

İş Hayatı ve Kariyeri

Cemil Kazancı, çalışma hayatına babasının kurucusu olduğu Kazancı Holding çatısı altında, jeneratör üretimi ve satışı alanındaki aile şirketlerinde yönetici pozisyonunda görev alarak başlamıştır. Bu tecrübe, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde enerji sektörüne odaklanmasının temelini atmıştır.

1997 yılında, Kazancı Holding'in enerji sektöründeki önemli yatırımı olan Aksa Enerji'nin kuruluş sürecinde aktif rol oynamıştır.

Günümüzde, Cemil Kazancı hem Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su hem de Aksa Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Grup şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif rol almaktadır. Temmuz 2019'dan itibaren Aksa Enerji Şirketleri'nin CEO'su olarak görevini sürdürmektedir.

Türkiye'nin en zengin ikinci insanı...

Türkiye'nin en zengin ikinci insanı...

Cemil Kazancı, Türkiye'nin önde gelen zengin iş insanları arasında yer almaktadır. Forbes tarafından 2025 yılında yayımlanan listeye göre, $4.3$ milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ikinci insanı konumundadır. Bu başarı, onun enerji ve jeneratör sektöründeki liderliğini ve iş dünyasındaki etkisini göstermektedir.

Kazancı Holding, enerji, tarım, turizm ve gayrimenkul gibi birçok farklı alanda faaliyet göstermektedir ve Cemil Kazancı, bu dev grubun yönetiminde kilit bir rol oynamaktadır.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
