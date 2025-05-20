Kubilay Aka Kimdir, Kaç Yaşında? Kubilay Aka'nın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Kubilay Aka’nın özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekiyor. Daha önce oyuncu Miray Daner ile uzun soluklu bir ilişki yaşadı. İkilinin ayrılığı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Sonrasında Hilal Altınbilek’le adı anıldı ancak bu ilişki iddiaları taraflarca doğrulanmadı. Şimdilerde ise güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile bir birlikteliği bulunuyor. Çiftin ilişkisi sosyal medyada sık sık gündem oluyor.