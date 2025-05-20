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Kubilay Aka Kimdir, Kaç Yaşında? Kubilay Aka'nın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Kubilay Aka Kimdir, Kaç Yaşında? Kubilay Aka'nın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.05.2025 - 14:42

Hem oyunculuğuyla hem de karizmasıyla dikkat çeken Kubilay Aka, ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi. Yakışıklı oyuncunun hem mesleki başarıları hem de özel hayatı sık sık magazin gündeminde yer buluyor. Aka, özellikle son dönemde Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka’yı yakından tanımaya ne dersiniz?

İşte hakkında merak edilen her şey…

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Kubilay Aka Kimdir?

Kubilay Aka Kimdir?

Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş Türk oyuncudur. Havalimanı işletmeciliği okuduktan sonra oyunculuk eğitimi alarak sektöre adım atan Aka, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk büyük çıkışını “Vatanım Sensin” dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle yaptı. Oyunculuğu kadar duruşu ve açıklamalarıyla da gündeme gelen Aka, televizyonun yeni jenerasyon yıldızları arasında gösteriliyor.

Kubilay Aka Kaç Yaşında?

Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 doğumludur. 2025 itibarıyla 30 yaşındadır.

Kubilay Aka Nereli?

Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ancak doğup büyüdüğü şehir İstanbul’dur.

Kubilay Aka Kariyer Başlangıcı

Kubilay Aka Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında başladı. “Vatanım Sensin” dizisinde oynadığı Ali Kemal karakteriyle tanındı. Bu rol onun kariyerindeki dönüm noktası oldu. Ardından “Çukur” dizisindeki Celasun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kısa sürede sektörde kalıcı bir yer edindi.

Kubilay Aka Özel Hayatı

Kubilay Aka Özel Hayatı

Kubilay Aka’nın özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekiyor. Daha önce oyuncu Miray Daner ile uzun soluklu bir ilişki yaşadı. İkilinin ayrılığı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Sonrasında Hilal Altınbilek’le adı anıldı ancak bu ilişki iddiaları taraflarca doğrulanmadı. Şimdilerde ise güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile bir birlikteliği bulunuyor. Çiftin ilişkisi sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Kubilay Aka Öne Çıkan Açıklamaları

Kubilay Aka Öne Çıkan Açıklamaları

“Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir dönemdeyiz. Benim isteğim, kalıcı işler yapmak.”

“Oyunculuk benim için bir yolculuk, hâlâ öğrenmeye devam ediyorum.”

“Sosyal medyadan uzak kalmak bazen iyi geliyor. Gerçek hayat daha önemli.”

“Benim için aşk, iki insanın birbirine güvenmesi ve saygı duymasıdır.”

Survivor’a katılmam istenmişti ama ben oyunculukla devam etmeyi seçtim.”

“Bazı insanlar sadece ekranda güçlü görünüyor. Gerçek güç içten gelir.”

Kubilay Aka Yer Aldığı Diziler

Kubilay Aka Yer Aldığı Diziler

Vatanım Sensin (2016–2018) – Ali Kemal

Çukur (2017–2021) – Celasun

Aşk 101 (2020–2021) – Kerem

Cam Tavanlar (2021) – Cem

Oğlum (2022) – Demet’in eski eşi Tuğrul

Modern Kadınlar (Gain, 2023) – Konuk oyuncu

Kubilay Aka Yer Aldığı Filmler

Arif V 216 (2018) – Genç Erşan

Aşk Bu Mu? (2018) – Umut

Çılgın Kolej (2023) – Konuk oyuncu

Üç Kuruşluk Aşk (yapım aşamasında) – Başrol

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Kubilay Aka Güncel Projeleri

Kubilay Aka Güncel Projeleri

Kubilay Aka, yakın zamanda bir dijital platformda yayınlanacak olan gençlik dizisinde başrol oynayacak. Ayrıca Netflix Türkiye için hazırlanan yeni bir aksiyon dizisiyle kamera karşısına geçeceği konuşuluyor. Survivor iddiaları şimdilik gerçeklik kazanmasa da, hayranları onu her projede görmekte kararlı.

Kubilay Aka Ödülleri ve Adaylıkları

Kubilay Aka Ödülleri ve Adaylıkları

2018: Yılın Umut Vadeden Erkek Oyuncusu – GQ Türkiye Genç Yetenek Ödülü (adaylık)

2020: Elle Style Awards – Yılın Yükselen Oyuncusu

2022: Pantene Altın Kelebek – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Çukur) – adaylık

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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