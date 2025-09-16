Flört Var, İlişki Yok: Neden Flörtler Ciddi İlişkiye Dönüşmüyor?

Flört uygulamaları, sosyal medya gibi birçok uygulama flörtlerin daha kalıcı olmasını sağlıyor. Çok seçenek olduğu için kimse flörtü ilişki aşamasına taşımak istemiyor. Çünkü her an daha iyisi olabilir düşüncesi ilişkinin önündeki en büyük engel.

Sürekli arayışta olma süreci ilişkiyi engelliyor.

Sürekli bir arayışın olması sonucunda bağ kurma güçleşiyor. İlişkiye emek vermek yerine flörtten flörte geçmek daha kolay geliyor. İlişkiye emek vermek zor ve uğraştırıcı geldiği için ilişki yerine flört tercih ediliyor.

Bağlanma korkusu da flörtün ilişkiye dönmesini engelliyor.

Bağlama korkusu çok yaşanılan durumlardan biri. Bu korkunun birçok nedeni olabiliyor. Geçmişte yaşananlar, terk edilme korkusu ya da özgürlükten vazgeçememe gibi düşünceler flörtten ilişkiye dönmeyi zorlaştırıyor.