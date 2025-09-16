Flört Var, İlişki Yok: Neden Flörtler Ciddi İlişkiye Dönüşmüyor?
Modern zamanlarda flörtler genelde flört aşamasında kalıyor ama ilişkiye dönüşmüyor. Yani buluşuluyor, mesajlaşılıyor ama bir türlü sonuca bağlanmıyor. Kimsenin sorumluluk almadığı bir flört aşaması sürüp gidiyor. Bunun birçok nedeni var elbette. Peki flörtler neden ilişkiye dönmüyor, beraber bakalım mı?
Günümüzün en büyük sorunu, herkes flört ediyor ama kimse ilişki yaşayamıyor.
Sonsuz seçenek olması, flörtlerin ilişkiye dönmesini engelliyor.
Artık ilişkilerin tanımı da değişti.
Sana uygun birini bulmak oldukça zor olabilir.
