onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Flört Var, İlişki Yok: Neden Flörtler Ciddi İlişkiye Dönüşmüyor?

etiket Flört Var, İlişki Yok: Neden Flörtler Ciddi İlişkiye Dönüşmüyor?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
16.09.2025 - 23:48

Modern zamanlarda flörtler genelde flört aşamasında kalıyor ama ilişkiye dönüşmüyor. Yani buluşuluyor, mesajlaşılıyor ama bir türlü sonuca bağlanmıyor. Kimsenin sorumluluk almadığı bir flört aşaması sürüp gidiyor. Bunun birçok nedeni var elbette. Peki flörtler neden ilişkiye dönmüyor, beraber bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günümüzün en büyük sorunu, herkes flört ediyor ama kimse ilişki yaşayamıyor.

Günümüzde ilişkide olanları görmek çok zor. Genelde herkes flört ediyor. Bu flörtün hiçbir bağlılığı yok elbette. 'Biz neyiz?' sorularının havalarda uçuştuğu flörtün neden ilişkiye dönüşmediği sorusu herkesin merak ettiklerinin başında geliyor.

Sonsuz seçenek olması, flörtlerin ilişkiye dönmesini engelliyor.

Flört uygulamaları, sosyal medya gibi birçok uygulama flörtlerin daha kalıcı olmasını sağlıyor. Çok seçenek olduğu için kimse flörtü ilişki aşamasına taşımak istemiyor. Çünkü her an daha iyisi olabilir düşüncesi ilişkinin önündeki en büyük engel.

Sürekli arayışta olma süreci ilişkiyi engelliyor.

Sürekli bir arayışın olması sonucunda bağ kurma güçleşiyor. İlişkiye emek vermek yerine flörtten flörte geçmek daha kolay geliyor. İlişkiye emek vermek zor ve uğraştırıcı geldiği için ilişki yerine flört tercih ediliyor. 

Bağlanma korkusu da flörtün ilişkiye dönmesini engelliyor.

Bağlama korkusu çok yaşanılan durumlardan biri. Bu korkunun birçok nedeni olabiliyor. Geçmişte yaşananlar, terk edilme korkusu  ya da özgürlükten vazgeçememe gibi düşünceler flörtten ilişkiye dönmeyi zorlaştırıyor.

Artık ilişkilerin tanımı da değişti.

Eskiden ilişki olarak tanımlanan şey şimdi aynı anlama gelmiyor. Şimdilerde çok fazla çeşit ilişki var. Bu ilişkilerin birçoğu daha esnek. İlişki tanımı değiştikçe flörtler de ilişki olarak görülebiliyor. Hatta flört etmek ilişkiden daha tatmin edici bulunabiliyor. 

Her şeyi hızlı tüketmiyor muyuz?

İçerikleri tükettiğimiz gibi ilişkileri de hızlı tüketebiliyoruz. Emek göstermek ya da sabretmek günümüz dünyasında pek görülen şeyler değil. Eee ilişkiler için ise bunlar şart. Böyle olunca flörtler ilişkiye dönmeden yok olabiliyor.

Flört zamanında her şey daha güzel!

Flört dönemi en güzel zamanlar öyle değil mi? Herkesin en iyi versiyonunu ortaya koyduğu flört döneminden ilişkiye geçince ise gerçeklik başlıyor. İlişki aşamasında herkes gerçek yüzünü gösteriyor ve bu da eğlenceyi kaçırabiliyor.

Sana uygun birini bulmak oldukça zor olabilir.

İlişkide olabilmek için birini bulmak aslında çok zor. Çünkü benzer dünya görüşüne sahip, benzer zevkleri olan ve hayat tarzının uyumlu olduğu birini bulmak öyle çok kolay değil. Bu sebeple de bu birliktelikler ilişkiye dönmeden flört aşamasında kalıyor. 

Bazıları için flört beğenilme ihtiyacını karşılayan bir araç.

Onay alma ve beğenilme ihtiyacı duyan kişiler flört aşamasını bu amaçla kullanabiliyor. Bir ilişki istemese de sadece beğenildiğini hissetmek için flört ediyor. Ciddi ilişki istemeden sadece kendini değerli hissetmek için böyle bir yol seçiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın