Flört Tarzın Hangi Film Türüyle Eşleşiyor?
Herkesin flört tarzı kendine özgüdür. Peki, senin flört tarzın hangi film türüne benziyor? İlişkilere yaklaşımın, romantik hislerini ifade edişin aslında seni bir film karakterine dönüştürüyor olabilir :)
Hazırsan, biraz eğlenelim ve senin aşk tarzının perde arkasına bakalım.👇
1. İlk sorumuzla başladık! Cinsiyetini seç!
2. İlk mesajı atmaktan çekinir misin?
3. Flörtünle ilk buluşmayı gerçekleştireceğin bir yer seç!
4. Flört döneminde ne tür jestlerden hoşlanırsın?
5. Peki, flörtleşme senin için nasıl olmalı?
6. Flört sürecinde "dostluk" senin için ne kadar önemli?
7. Sence iyi bir flörtün olmazsa olmazı nedir?
8. Son olarak, flörtüne hangi çiçeği almak istersin?
Romantik komedi!
Aksiyon!
Bilim kurgu!
Dram!
