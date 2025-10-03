onedio
Finans Bilgine Göre Hangi Büyük Şirketi Yönetirdin?

Finans Bilgine Göre Hangi Büyük Şirketi Yönetirdin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 17:04

Para yönetimini nasıl yaptığın yalnıza günlük hayatını değil, iş hayatını da tanımlar. Peki sen ekonomide, büyük bir şirketin başına geçebilecek kadar iyi misin? Bu testle, hangi şirket sana emanet edilebilir öğreniyoruz. 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Elinde 1.000.000 TL var. Ne yaparsın?

3. Başarılı bir şirketi incelediğinde seni en çok ne etkiler?

4. Bir yere yatırım yaptın ve zarar ettiğini gördün. Ne yaparsın?

5. Paranı yönetirken en çok hangisine önem verirsin?

6. Hangi ülkenin ekonomi modelini daha doğru buluyorsun?

7. Bir kriz patlak verdi, piyasa karıştı. Senin ilk hamlen hangisi olur?

8. Büyük bir şirketin başına geçtiğinde, hangi özelliğinle ön plana çıkarsın?

Sen; Apple, Microsoft, Google gibi teknoloji devlerinden birinde olmalısın!

Sen yenilik peşinde koşan, büyük resme odaklanan bir insansın. Teknolojinin geleceğine dair hayallerin var ve risk almayı da göze alabiliyorsun! Büyük bir şirkette olsan, kriz anında bile “Bu durumdan nasıl fırsat yaratırım?” diye düşünürsün. Lider tavrın ve vizyonunla ekibini motive eder, herkese ilham verirsin. Apple, Microsoft, Google gibi şirketlerden birinin başına geçsen, cesur kararlarında geleceği şekillendirirsin!

Senin yerin, otomotiv devi Mercedes-Benz!

Senin en güçlü özelliğin sabır ve sağlamlığa verdiğin önem! Risk almadan da büyük işler yapılabileceğine inanıyorsun. Bir projeye başladığında onun uzun yıllar ayakta kalması için planlı, disiplinli hareket edersin. Mercedes-Benz gibi bir şirketin başında olsaydın, markayı kalite ve güvenin simgesi olarak daha da güçlendirirdin. İnsanlar seni “Ayakları yere basan, güvenilir lider!” olarak tanırdı. Seninle çalışan herkes kendini güvende hissederdi, çünkü sen kriz anında bile kontrolü elden bırakmazsın!

Senin yerin lüks modanın adresi Louis Vuitton!

Senin ruhun girişimci, hayalin ise dünyayı değiştirmek! Sen, cesur adımlar atmaktan korkmuyor, her yeni fikri potansiyel bir başarı fırsatı olarak görüyorsun. Louis Vuitton gibi lüks modanın sembolü olan bir markanın başında olsaydın, vizyonunla markayı sadece moda değil, yaşam tarzı haline getirirdin. Marka, adeta bir yeniden doğuş yaşar, tüm ihtişamıyla sektörde hep adından söz ettirirdi! İnsanlar seni enerjin ve sıra dışı bakış açınla tanırdı. Aldığın cesur kararlar bazen tartışma yaratsa da sonuçta seni moda dünyasının efsane CEO’ları arasına sokardı!

