Finans Bilgine Göre Hangi Büyük Şirketi Yönetirdin?

Senin en güçlü özelliğin sabır ve sağlamlığa verdiğin önem! Risk almadan da büyük işler yapılabileceğine inanıyorsun. Bir projeye başladığında onun uzun yıllar ayakta kalması için planlı, disiplinli hareket edersin. Mercedes-Benz gibi bir şirketin başında olsaydın, markayı kalite ve güvenin simgesi olarak daha da güçlendirirdin. İnsanlar seni “Ayakları yere basan, güvenilir lider!” olarak tanırdı. Seninle çalışan herkes kendini güvende hissederdi, çünkü sen kriz anında bile kontrolü elden bırakmazsın!