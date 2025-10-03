Finans Bilgine Göre Hangi Büyük Şirketi Yönetirdin?
Para yönetimini nasıl yaptığın yalnıza günlük hayatını değil, iş hayatını da tanımlar. Peki sen ekonomide, büyük bir şirketin başına geçebilecek kadar iyi misin? Bu testle, hangi şirket sana emanet edilebilir öğreniyoruz. 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Elinde 1.000.000 TL var. Ne yaparsın?
3. Başarılı bir şirketi incelediğinde seni en çok ne etkiler?
4. Bir yere yatırım yaptın ve zarar ettiğini gördün. Ne yaparsın?
5. Paranı yönetirken en çok hangisine önem verirsin?
6. Hangi ülkenin ekonomi modelini daha doğru buluyorsun?
7. Bir kriz patlak verdi, piyasa karıştı. Senin ilk hamlen hangisi olur?
8. Büyük bir şirketin başına geçtiğinde, hangi özelliğinle ön plana çıkarsın?
Sen; Apple, Microsoft, Google gibi teknoloji devlerinden birinde olmalısın!
Senin yerin, otomotiv devi Mercedes-Benz!
Senin yerin lüks modanın adresi Louis Vuitton!
