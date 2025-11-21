onedio
Feti Yıldız Kimdir, Kaç Yaşında? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Siyasi Kariyeri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 15:10

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Feti Yıldız, yaptığı açıklamaların ardından yeniden gündeme geldi. Bu gelişmeyle birlikte Yıldız’ın kim olduğu, yaşı, memleketi ve siyasi geçmişi merak edilmeye başlandı. Hukuk eğitimi alan ve uzun yıllardır siyasetle iç içe olan Feti Yıldız, TBMM’de de görev yapmış isimler arasında yer alıyor.

İşte Feti Yıldız hakkında merak edilen tüm detaylar...

Feti Yıldız Kimdir?

Feti Yıldız, 25 Mayıs 1953 tarihinde Yozgat’ın Devecipınar köyünde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1980 öncesi dönemde Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde XXVII. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev almış, bu süreçte Anayasa Komisyonu Üyesi olarak da çalışmıştır.

Feti Yıldız Kaç Yaşında?

Feti Yıldız, 25 Mayıs 1953 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 72 yaşındadır.

Feti Yıldız Nereli?

Feti Yıldız, Yozgat’ın Devecipınar köyünde doğmuştur.

Feti Yıldız’ın Siyasi Kariyeri

Feti Yıldız, siyasi kariyeri boyunca Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

1980 öncesinde Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak görev almıştır.

18 Mart 2018 tarihinden itibaren MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. XXVII. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almış ve Anayasa Komisyonu Üyesi olarak çalışmıştır.

Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

