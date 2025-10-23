onedio
Fernando Muslera Süper Lig Kariyeri Boyunca Toplam Kaç Gol Atmıştır?

23.10.2025 - 21:42

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ATV ekranlarında heyecanlı dakikalarla yayınlanmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bu kez yarışmacıya 'Fernando Muslera Süper Lig Kariyeri Boyunca Toplam Kaç Gol Atmıştır?' sorusu soruldu. Yarışmayı evlerinden izleyenler ise bu sorunun cevabını merak ediyor!

İşte merak edilen sorunun cevabı.

A: 3

B: 2

C: 1

D: 0

Doğru Cevap B, yani 2

