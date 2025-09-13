Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinin saati değişti! Aynı akşam parkeye çıkacak olan Milli Erkek Basketbol Takımımımızın final mücadelesi ile çakışan derbide saat değişikliğine gidilmesi için futbolseverler, X üzerinden talepte bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüplerin ortak kararı TFF tarafından duyuruldu.
Peki, Fenerbahçe – Trabzonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ve Milli Basketbol Takımımızın, Almanya maçı çakışıyor mu? Basket Maçı saat kaçta?
İşte, detaylar...
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçının Saati mi Değişti?
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman?
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta?
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçının Saati Neden Değişti?
