Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te sergilediği olağanüstü performansla finale kalmayı başardı. Finaldeki yerini, Yunanistan'ı 94-68 yenerek garantileyen 12 Dev Adam, şampiyonluk için son maçına çıkacak. Finale nağmalup gelen Milli Takımımızın, Almanya ile oynayacağı final maçının, Fenerbahçe - Trabzonspor derbisiyle çakışması üzerine futbol maçının saati değiştirildi.

İşte, TFF tarafından yapılan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep - Kocaelispor müsabakalarının saat değişikliğine ilişkin açıklama:

'Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.

Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz.'

Türkiye Almanya Maçı Saat Kaçta?

EuroBasket 2025 finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Almanya ile saat 21.00'de parkeye çıkacak. Maç TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.