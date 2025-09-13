onedio
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.09.2025 - 13:43

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinin saati değişti! Aynı akşam parkeye çıkacak olan Milli Erkek Basketbol Takımımımızın final mücadelesi ile çakışan derbide saat değişikliğine gidilmesi için futbolseverler, X üzerinden talepte bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüplerin ortak kararı TFF tarafından duyuruldu. 

Peki, Fenerbahçe – Trabzonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ve Milli Basketbol Takımımızın, Almanya maçı çakışıyor mu? Basket Maçı saat kaçta?

İşte, detaylar...

Milli Basketbol Takımımımızın final mücadelesi ile çakışan Süper Lig'in 5. haftasında oyananacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saat değişikliği tartışılıyordu. Büyük çekişmenin saat 20.00'de başlaması bekleniyordu. Ancak beklenen haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. 

TFF ve klüplerle birlikte alınan karar sonucunda, heyecan dolu derbinin başlama saati değiştirildi. 

Heyecanlı mücadelede Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, 14 Eylül Pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği maçın başlama saati 19.00 olarak değiştirildi. Heyecanla beklenen karşılaşma 14 Eylül Pazar akşamı saat 19.00'da gerçekleşecek. 

Domenico Tedesco, ilk kez sarı-lacivertli takımın kulübesinde olacağı Fenerbahçe, Trabzonspor maçı BeIN SPORTS 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te sergilediği olağanüstü performansla finale kalmayı başardı. Finaldeki yerini, Yunanistan'ı 94-68 yenerek garantileyen 12 Dev Adam, şampiyonluk için son maçına çıkacak. Finale nağmalup gelen Milli Takımımızın, Almanya ile oynayacağı final maçının, Fenerbahçe - Trabzonspor derbisiyle çakışması üzerine futbol maçının saati değiştirildi.

İşte, TFF tarafından yapılan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep - Kocaelispor müsabakalarının saat değişikliğine ilişkin açıklama: 

'Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.

Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz.'

Türkiye Almanya Maçı Saat Kaçta? 

 EuroBasket 2025 finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Almanya ile saat 21.00'de parkeye çıkacak. Maç TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

