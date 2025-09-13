onedio
Türkiye - Almanya Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye - Almanya Basketbol Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
13.09.2025 - 10:55

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te gösterdiği üstün performansla adını finale yazdırdı. Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale çıkan 12 Dev Adam, kupayı kazanmak için son maçına çıkacak. Rakip ise turnuvada namağlup ilerleyen Almanya olacak. 

Basketbolseverler şimdi Türkiye - Almanya final karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...

Türkiye - Almanya Basketbol Maçı Ne Zaman?

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye ile Almanya 14 Eylül 2025 Pazar günü karşılaşacak.

24 yıl aradan sonra yeniden finale kalan milliler, bu tarihi karşılaşmayı kazanarak Avrupa şampiyonluğu hedefliyor.

Türkiye - Almanya Basketbol Maçı Saat Kaçta?

Final karşılaşması 14 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’de başlayacak.

12 Dev Adam, Riga Arena’da parkeye çıkacak ve maçın başlama düdüğüyle birlikte milyonlar ekran başına kilitlenecek.

Türkiye - Almanya Basketbol Maçı Hangi Kanalda?

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye - Almanya maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Ayrıca TRT’nin dijital platformları üzerinden de mücadele takip edilebilecek.

