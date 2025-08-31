onedio
Fenerbahçe'den Bir İmza Daha Geliyor: Asensio Bu Gece İstanbul'da

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 23:48

Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katarak büyük ses getiren Fenerbahçe, transferde bir bombayı daha patlattı. Sarı-lacivertliler, daha önce görüşmeler yaptığı ancak anlaşma sağlanamadığı için askıya alınan Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.

Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Asensio’nun bonservisini aldı. Transfer müjdesini ise dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano verdi. Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Asensio transferinin tamamlandığını, sıradaki hedefin Ederson olduğunu belirtti.

Fenerbahçe uzun süredir temas halinde olduğu Asensio transferini bitirdi.

Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşarak 29 yaşındaki İspanyol yıldızın bonservisini aldı.

Transferin tamamlandığını dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. Romano, sosyal medya paylaşımında Asensio’nun Fenerbahçe’ye katıldığını belirtirken, bir müjde de Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. 

Yağız Sabuncuoğlu, X'te yaptığı paylaşımda bu gece 02.20'de Asensio'nun da İstanbul'a ineceğini açıkladı.

Kerem ve Asensio'dan sonra Fenerbahçe'nin hedefi kaleci Ederson olacak. Ederson'la şartlarda anlaşan Fenerbahçe, City ile de teklifi üzerinden pazarlık masasına oturacak.

