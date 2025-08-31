Fenerbahçe'den Bir İmza Daha Geliyor: Asensio Bu Gece İstanbul'da

Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katarak büyük ses getiren Fenerbahçe, transferde bir bombayı daha patlattı. Sarı-lacivertliler, daha önce görüşmeler yaptığı ancak anlaşma sağlanamadığı için askıya alınan Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.

Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Asensio’nun bonservisini aldı. Transfer müjdesini ise dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano verdi. Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Asensio transferinin tamamlandığını, sıradaki hedefin Ederson olduğunu belirtti.