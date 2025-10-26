onedio
FAST'ın Açılımı Nedir? Kim Milyoner Sorusu Cevabı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 21:37

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanlı dakikalarla ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde 'Ödeme sisteminin adının kısaltması FAST'ın açılımı nedir?' sorusu yöneltildi.

Peki FAST'ın açılımı nedir?

FAST'ın açılımı nedir?

A: Fonların aralıksız ve süratlii transferi

B: Fonların anlık ve sürekli transferi

C: Fonların aralıklı ve serbest transferi

D: Fonların akıllı ve sıralı transferi

Doğru Cevap: B (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi)

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
