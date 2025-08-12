onedio
EXXEN Spor Üyeliği Ne Kadar? EXXEN Tek Maç Satın Alma Var mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 16:22

Türkiye’nin önde gelen dijital yayın platformlarından EXXENfutbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği maçları yayınlamaya devam ediyor. EXXEN bu sezonda Fenerbahçe - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yayınlayarak başlangıcı yapacak. Maç, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Peki EXXEN deneme üyeliğiyle maç izlenir mi, EXXEN üyelik ne kadar?

EXXEN Spor Üyeliği Ne Kadar?

EXXEN platformundan spor müsabakalarını izleyebilmek için EXXEN'e üye olmanız gereklidir. EXXEN'de dizi filmler ve spor müsabakaları yayınlanır. EXXEN'in spor üyeliği ise diğer üyeliklerden farklıdır. 

EXXEN spor üyeliğinde 06.11.2024 tarihinden itibaren geçerli ücretler aşağıdaki gibidir:

  • Aylık reklamlı (EXXEN 193,00TL + EXXENSPOR 167,00TL) 360,00 TL

  • Aylık reklamsız (EXXEN 268,50TL + EXXENSPOR 167,00TL) 435,50 TL

EXXEN Nereden İzlenir?

EXXEN platformu, TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda izlenebilir. Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lere EXXEN yüklenebilir.

EXXEN Deneme Üyeliğiyle Maç İzlenir mi?

EXXEN deneme üyeliğiyle maç izlenmez. EXXEN’in 7 gün boyunca geçerli deneme üyeliği, 1 TL karşısında yapılabilir ancak deneme üyeliği yalnızca dizi, film ve eğlence içeriklerinde geçerlidir. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, EXXEN’in deneme üyeliğinden bu maçları izleyemez. Spor müsabakalarını izlemek için ExxenSpor üyeliği satın alınması gerekir.

EXXEN Deneme Üyeliği Nasıl Çalışır?

EXXEN deneme üyeliği, 1 TL karşısında yapılabilir. 7 gün boyunca geçerli olan bu hizmet karşılığında, dizi, film ve eğlence içerikleri izlenebilir.

EXXEN Nasıl, Nereden İzlenir?

EXXEN, kendine ait bir platforma sahiptir. Tıpkı diğer dijital platformlarda olduğu gibi EXXEN de TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda izlenebilir.

EXXEN Deneme Üyeliğiyle Fenerbahçe Feyenoord Maçı İzlenir mi?

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı maç, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçıdır. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin maçı, EXXEN'in deneme üyeliğiyle izlenemez. Maçı izlemek isteyenlerin, EXXEN Spor üyeliği satın alması gereklidir.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
