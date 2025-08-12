EXXEN Spor Üyeliği Ne Kadar? EXXEN Tek Maç Satın Alma Var mı?

EXXEN deneme üyeliğiyle maç izlenmez. EXXEN’in 7 gün boyunca geçerli deneme üyeliği, 1 TL karşısında yapılabilir ancak deneme üyeliği yalnızca dizi, film ve eğlence içeriklerinde geçerlidir. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, EXXEN’in deneme üyeliğinden bu maçları izleyemez. Spor müsabakalarını izlemek için ExxenSpor üyeliği satın alınması gerekir.

EXXEN Deneme Üyeliği Nasıl Çalışır?

EXXEN deneme üyeliği, 1 TL karşısında yapılabilir. 7 gün boyunca geçerli olan bu hizmet karşılığında, dizi, film ve eğlence içerikleri izlenebilir.

EXXEN Nasıl, Nereden İzlenir?

EXXEN, kendine ait bir platforma sahiptir. Tıpkı diğer dijital platformlarda olduğu gibi EXXEN de TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda izlenebilir.