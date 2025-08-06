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Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Feyenoord İkinci Maç Ne Zaman?

Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Feyenoord İkinci Maç Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 23:54

FenerbahçeUEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanan maç, rövanş mücadelesiyle devam edecek. Fenerbahçe bu kez Hollanda'nın zorlu takımı Feyenoord'a ev sahipliği yapacak. Heyecanlı geçen maçın ardından Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Peki Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı hangi kanalda, ne zaman?

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Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü oynanacak. 6 Ağustos'ta oynanan ilk maçın ardından rövanç maçına Fenerbahçe ev sahipliği yapacak. 

Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçının Exxen üzerinden yayınlanması bekleniyor. Fakat henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fenerbahçe - Feyenoord ikinci maçı EXXEN'de yayınlanması halinde EXXEN kullanıcıları, bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

EXXEN Şifreli mi?

EXXEN, üyelik gerektiren dijital bir platformdur. EXXEN'deki maçları izlemek için aylık veya yıllık olarak abone olmanız gerekir.

EXXEN Hangi Platformda?

EXXEN, dijital bir platformdur ve herhangi başka bir platformda değildir.

Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Kaç Kaç Bitti?

Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Kaç Kaç Bitti?

Fenerbahçe - Feyenoord arasındaki ilk maç, 6 Ağustos Çarşamba günü oynandı. Saat 22.00'de başlayan maç oldukça heyecanlı dakikalara ev sahipliği yaptı. 

Fenerbahçe - Feyenoord maçı Feyenoord'un üstünlüğüyle 2-1 sona erdi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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