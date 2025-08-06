Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Feyenoord İkinci Maç Ne Zaman?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanan maç, rövanş mücadelesiyle devam edecek. Fenerbahçe bu kez Hollanda'nın zorlu takımı Feyenoord'a ev sahipliği yapacak. Heyecanlı geçen maçın ardından Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ise büyük bir merakla bekleniyor.
Peki Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı hangi kanalda, ne zaman?
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Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Fenerbahçe - Feyenoord Rövanş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Kaç Kaç Bitti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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