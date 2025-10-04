Evrendeki Zamanın "Şimdi" Paradoksu

Tabii buradaki kesikliden kasıt öyle dilim dilim değildir. her olayın bir başlangıcı bir yönü ve hızı vardır. Dolayısıyla zaman da önceki durum doğrultusunda kesikli hareket eder. Bunun en iyi örneği tıpkı bir film şeridi şeklinde kare kare devam eder.

Burada önce şu notu düşeyim; ben evrende öyle akıp geçen bir zamanın olmadığı gerçeğini anlatıyorum ama öyle, “ha, demek ki zaman böyleymiş” diye kolayca kabul edebiliyor muyum? Tabi ki,hayır, hiçbir insanın bunu idrak ve kabul etmesi pek mümkün değildir. Zira yapımız müsait değildir. Ayrıca burada zaman ve matematikle ilgili bir başka önemli durumu daha hatırlatayım.Bilime göre, fizik yasaları yani matematik, zamandan bağımsızdır. Ancak iş bununla bitmiyor, daha da ötesi var. Yasalar zamandan bağımsızsa, evrendeki tüm fizik gelişimlerin, olayların öncesi ve sonrası, ne olacağı ya da ne olması gerektiği bilgisi de yasalarda yok demektir. Kısaca mevcut bilime göre olan biten hiçbir şeyin önceden tasarlanmış ne bir plan, ne de bir amacı yoktur. Şimdi bu konuyla ilgili fizik Prof. Sean Carroll ve Richard Feynman’ın kitaplarından aktarma yapayım.

“Evren, herhangi bir uzun vadeli amacı yapısında barındırmak bir yana dursun, geçmiş ile gelecek arasında bir ayrım bile yapmayan denklemlere uygun olarak hareket eden kuantum alanların bir topluluğudur.” Sean Carroll. Büyük Resim. S.251

“Bugüne kadar keşfettiğimiz bütün fizik yasalarında geçmiş ve gelecek bakımdan bir ayrım saptamış değiliz.” Richard Feynman. Fizik Yasaları Üzerine S.124

Anlaşılacağı üzere, en temelde olan kuantum dünyasıyla ilgili yasalar da dahil fizik yasaları geçmiş gelecek ayrımı yapmıyor. Kaldı ki yapıyor demek pek mümkün değildir. Zira bir saniye sonrası bile gelecek zaman demektir. Bu da henüz olmamış bir durumun bir saniye sonra nasıl gelişeceğine ilişkin bir bilgi, yani bir plan dolayısıyla da bir amaç olması demektir. Tabi, amaç var dediğinizde de doğrudan Tanrı veya birbaşka metafizik unsur devreye girer.

Görüldüğü gibi zaman konusu çok enteresan bir haldedir. Öyle ya, yasalar geçmiş ve gelecek ayırt etmiyor yani zamanı barındırmıyor ama evrenin başlangıcından beri olayların başı sonu var. Bu da bildiğimiz zamana bağlıdır. Olaylardaki bu gelişim süreçleri nasıl izah edilecek. Mevcut bilime göre zaman, teknik olarak termodinamiğin ikinci yasası olan, adına entropi denilen fizik yasasının oluşturduğu bir özelliktir. Ve sadece bu evrene mahsus bir durumdur. Bunun daha kolay anlaşılması için şimdi tam da konumuza uygun olarak, yine fizik Profesörü Sean Carroll ’un başka bir kitabına bakalım. Carroll, zaman konusunu “Hiçbir zamandan bakış” başlığında bir aforizmayla açıklamış, onu vereyim