Evinizin Uzun Süre Temiz Kalması İçin 10 İpucu
Evlerimizi ne kadar temizlersek temizleyelim, yine kirleniyor. Bazen temizlik bitmeden bile kirlendiği oluyor. Ama aslında evinizi daha uzun süre temiz tutmanız için dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlara dikkat ettiğinizde eviniz daha uzun süre temiz kalıyor. Peki neler bu ipuçları bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kapı girişleri her zaman düzenli olmalı.
2. Mutfak temizliğini asla bekletmeyin!
3. Zemin temizliğini de ihmal etmemeniz gerekiyor.
4. Halıları temizliyor musunuz?
5. Banyo temziliğini kolaylaştırmak mümkün.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde ne kadar çok eşya varsa o kadar çok toz olur.
7. Çarşafları, yastık kılıflarını değiştirerek temizliğin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
8. Çamaşırları düzenli yıkamadığınızda ev çok kirleniyor.
9. Mutfaktaki çöpleri biriktirmemek gerekiyor.
10. Evinizin toplu görünmesi için organizerleri kullanabilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın