Evinizin Uzun Süre Temiz Kalması İçin 10 İpucu

Evlerimizi ne kadar temizlersek temizleyelim, yine kirleniyor. Bazen temizlik bitmeden bile kirlendiği oluyor. Ama aslında evinizi daha uzun süre temiz tutmanız için dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlara dikkat ettiğinizde eviniz daha uzun süre temiz kalıyor. Peki neler bu ipuçları bakalım mı?