article/comments
article/share
Evinizin Uzun Süre Temiz Kalması İçin 10 İpucu

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
15.12.2025 - 11:57

Evlerimizi ne kadar temizlersek temizleyelim, yine kirleniyor. Bazen temizlik bitmeden bile kirlendiği oluyor. Ama aslında evinizi daha uzun süre temiz tutmanız için dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlara dikkat ettiğinizde eviniz daha uzun süre temiz kalıyor. Peki neler bu ipuçları bakalım mı?

1. Kapı girişleri her zaman düzenli olmalı.

Giriş alanı evin geri kalanının düzenini de etkiliyor. Yani daha kapı girişinde dağınıklık başlarsa evin geri kalanı da dağınık gözükür. Evinizin daha uzun süre temiz ve düzenli kalmasını istiyorsanız kapı girişi ve varsa ayakkabılığı temiz tutmanız gerek.

2. Mutfak temizliğini asla bekletmeyin!

Mutfakta anlık temizlik şart. Yani kullandıktan sonra hemen temizlemek gerekiyor. Eğer düzgün şekilde temizlemezseniz o zaman kirler birikir ve temizlemek çok zorlaşır. Bulaşıkları da lavaboda biriktirmek yerine hemen makineye atmak dağınıklığı ve kirliliği önlüyor.

3. Zemin temizliğini de ihmal etmemeniz gerekiyor.

Zeminler en çok kirlenen yerler. O yüzden düzenli temizliğe ihtiyaç duyuyorlar. Philips OneUp Ekektrikli mop, zeminleri düzenli temizlerken en büyük yardımcınız olmaya aday. Philips OneUp Elektrikli mop ile artık kova kova su taşıma, kirli suyla mücadele dolu yer temizleme deneyimi tarihe karışıyor. Zemine temiz su verip kirli suyu emerek hijyenik ve pratik temizlik sağlıyor. Zeminde iz bırakmadan, parlayan bir zemin bırakıyor. Artık ev silmede OneUp ile temizlikte sınıf atlayabilirsiniz.

4. Halıları temizliyor musunuz?

Halılar en çok kirlenen yerlerden. Haftalık olarak temizlenmezse kirler birikiyor elbette. Tabii ki bu temizliğin çok büyük bir temizlik olması gerekmiyor. En azından düzenli şekilde halılarınızı havalandırabilir ve süpürebilirsiniz. Bunlar bile evinizin düzenli ve temiz görünmesine yardımcı olur.

5. Banyo temziliğini kolaylaştırmak mümkün.

Banyoyu kullandıktan sonra hızlıca bir temizleyebilirsiniz. Su lekelerini engellemek için duş camlarını silebilirsiniz. Ayrıca yeri de hızlıca moplarsanız her şey çok daha temiz görünür. Lavabo ve tuvaleti de günlük temizlediğinizde banyonuz çok daha uzun süre temiz kalacaktır.

6. Evde ne kadar çok eşya varsa o kadar çok toz olur.

Evinizde toz çok varsa eşyanız çok olabilir. Tozu azaltmak için yapmanız gereken gereksiz eşyalardan kurtulmak. Eşyanız az olursa temizlemek de kolaylaşır zaten.

7. Çarşafları, yastık kılıflarını değiştirerek temizliğin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Çarşaflar ve yastık kılıfları kirli olduğunda ev de kirli görünüyor. Haftalık değiştirdiğinizde ise eviniz daha temiz oluyor. Değiştirmenin yanında günlük havalandırdığınızda da toz birikmesini engelleyebiliyorsunuz.

8. Çamaşırları düzenli yıkamadığınızda ev çok kirleniyor.

Birikmiş çamaşır demek evinizin kirli ve dağınık görünmesi demek. Bunu engellemek için de yapmanız gereken çamaşırı bir rutine oturtmak. Belli günleri çamaşır günü yaparsanız birikmeden çamaşırları halletmiş olursunuz.

9. Mutfaktaki çöpleri biriktirmemek gerekiyor.

Yemek yaparken bir sürü çöp çıkıyor. Bu çıkan çöpleri mutfakta tutmak, mutfağınızın pis görünmesine ve kötü kokmasına neden olacaktır. O yüzden biriken çöpleri hızlıca mutfaktan ve evden çıkarmalısınız.

10. Evinizin toplu görünmesi için organizerleri kullanabilirsiniz.

Organizerler evlerin düzenli görünmesini sağlayan önemli ürünler. Evde toplu durmayan alanlar için organizer kutuları düşünebilirsiniz. Evinizin derli toplu görünmesini istiyorsanız kutuları değerlendirmelisiniz.

