Evinizin Daha Hızlı Kirlenmesine Neden Olan 10 Şey

Her temizlik malzemesi her yüzeye uygun değildir. Yanlış ürünler kullanarak hem eşyalarınızı aşındırabilir hem de temizlemeye çalıştığınız alanı daha kirli hale getirebilirsiniz. Mesela, ahşap yüzeylerde sert kimyasallar kullanmak lekelere ve çatlamalara yol açar. Doğru malzemeyi seçmek, evinize uzun vadede iyi bakmanın anahtarı. Etiketleri dikkatlice okuyun ve her alan için doğru temizleyiciye yatırım yapın.