Evinizin Daha Hızlı Kirlenmesine Neden Olan 10 Şey
Evinizin Daha Hızlı Kirlenmesine Neden Olan 10 Şey
Evinizi saatlerce temizliyorsunuz, her köşeyi pırıl pırıl yapıyorsunuz, ama bir bakmışsınız, sanki hiç el sürülmemiş gibi tekrar kirlenmiş! 🤯 Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Evinizin hızlı kirlenmesine neden olan küçük alışkanlıklar ve gözden kaçan detaylar, tüm emeklerinizi boşa çıkarıyor olabilir. İşte, bu durumu tersine çevirmek için bilmeniz gerekenler...
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1. Ayakkabıyla eve girmek.
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2. Yemek yaparken davlumbazı çalıştırmamak.
3. Evcil hayvanlarınızın tüyleriyle başa çıkamamak.
4. Açıkta bırakılan yemekler.
5. Yanlış temizlik malzemeleri kullanmak.
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6. Evi havalandırmayı ihmal etmek.
7. Dağınık ev düzeni.
8. Toz almayı atlamak.
9. Kirli çamaşırları bekletmek.
10. Çöpleri düzenli atmamak.
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