Evinizin Daha Hızlı Kirlenmesine Neden Olan 10 Şey

Kediniz ya da köpeğiniz varsa evin her köşesi tüylerle kaplanmış olabilir. Özellikle halılar, koltuklar ve kıyafetler… Ama onları suçlamak olmaz; onlar masum tatlı yaramazlar. Can dostlarımız. Haftalık tüy tarama seanslarıyla bu durumu kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca iyi bir süpürge ve lint roller bu konuda en yakın dostunuz olacak. Eviniz tertemiz kalırken dostunuzla eğlenceli anılar biriktirmek de cabası.