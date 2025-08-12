Evet/Hayır Testine Göre Hayatın Kontrolden Çıktı mı?
Son zamanlarda her şey üst üste mi geliyor? Ajandan darmadağın, uykun düzensiz, kahveni içmeden kimseyle konuşamıyor musun? Belki de sadece biraz yoğunsundur... ya da hayatın gerçekten kontrolden çıkmıştır.
1. Sabah kalkmakta ciddi şekilde zorlanıyor ve çoğu gün uyanmak istemiyor musun?
2. İşlerini/ödevlerini sürekli erteliyor ve son dakikaya mı bırakıyorsun?
3. Telefon çağrılarına ya da mesajlara geri dönmek seni strese sokuyor mu?
4. Son zamanlarda yakın çevrenle arandaki ilişkilerde gerginlik veya uzaklaşma oldu mu?
5. Kendine ayırdığın zaman neredeyse hiç kalmadı mı?
6. Hayatın hakkında başkalarının söz hakkı daha fazla mı?
7. Yaşadığın şeyler seni mutsuz ediyor mu?
8. Küçük şeyler seni fazlasıyla sinirlendiriyor ya da bunaltıyor mu?
9. Birden fazla önemli sorumluluğunu aksattığın oldu mu (fatura, randevu, iş teslimi vs.)?
10. Son olarak “Ne yapıyorum ben?” diye kendine sık sık sorduğun oluyor mu?
Senin hayatın kontrolden çıkmış!
Senin hayatın kontrolden çıkmamış sadece olması gereken şeyler oluyor!
