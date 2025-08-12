onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Evet/Hayır Testine Göre Hayatın Kontrolden Çıktı mı?

Evet/Hayır Testine Göre Hayatın Kontrolden Çıktı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.08.2025 - 15:01

Son zamanlarda her şey üst üste mi geliyor? Ajandan darmadağın, uykun düzensiz, kahveni içmeden kimseyle konuşamıyor musun? Belki de sadece biraz yoğunsundur... ya da hayatın gerçekten kontrolden çıkmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah kalkmakta ciddi şekilde zorlanıyor ve çoğu gün uyanmak istemiyor musun?

2. İşlerini/ödevlerini sürekli erteliyor ve son dakikaya mı bırakıyorsun?

3. Telefon çağrılarına ya da mesajlara geri dönmek seni strese sokuyor mu?

4. Son zamanlarda yakın çevrenle arandaki ilişkilerde gerginlik veya uzaklaşma oldu mu?

5. Kendine ayırdığın zaman neredeyse hiç kalmadı mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hayatın hakkında başkalarının söz hakkı daha fazla mı?

7. Yaşadığın şeyler seni mutsuz ediyor mu?

8. Küçük şeyler seni fazlasıyla sinirlendiriyor ya da bunaltıyor mu?

9. Birden fazla önemli sorumluluğunu aksattığın oldu mu (fatura, randevu, iş teslimi vs.)?

10. Son olarak “Ne yapıyorum ben?” diye kendine sık sık sorduğun oluyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin hayatın kontrolden çıkmış!

Senin hayatın kontrolden çıkmış! Ne yaptığını bilmiyorsun gibi görünüyor. Planların dağılmış, yönün belirsiz, her şey sanki seni değil, sen her şeyi peşinden sürüklüyorsun. Uykusuz geceler, ertelenen sorumluluklar, yüzleşmekten kaçtığın gerçekler… Sanki hayat seni değil, sen hayatı yönetmelisin ama işler tersine dönmüş gibi. Her şey üst üste gelmiş, ne zaman duracağını bilmeden savruluyorsun. Bir adım geri atıp toparlanma vaktin gelmedi mi sence?

Senin hayatın kontrolden çıkmamış sadece olması gereken şeyler oluyor!

Senin hayatın kontrolden çıkmamış, sadece olması gereken şeyler oluyor. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor belki şu an karmaşık ve zor görünüyor ama bu da sürecin bir parçası. Bazen düzen dediğimiz şey, yerini yenilenmeye bırakmak zorundadır. Değişim sancılı olabilir, ama bu kaos değil; bu, dönüşüm. Şu an yaşadıkların, seni daha güçlü, daha farkında ve daha gerçek bir hale getiriyor. Belki kontrol sende değilmiş gibi hissediyorsun, ama aslında hayat seni kendi yoluna nazikçe itiyor. Güvensen yeter.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın