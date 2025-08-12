Evet/Hayır Testine Göre Hayatın Kontrolden Çıktı mı?

Senin hayatın kontrolden çıkmamış, sadece olması gereken şeyler oluyor. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor belki şu an karmaşık ve zor görünüyor ama bu da sürecin bir parçası. Bazen düzen dediğimiz şey, yerini yenilenmeye bırakmak zorundadır. Değişim sancılı olabilir, ama bu kaos değil; bu, dönüşüm. Şu an yaşadıkların, seni daha güçlü, daha farkında ve daha gerçek bir hale getiriyor. Belki kontrol sende değilmiş gibi hissediyorsun, ama aslında hayat seni kendi yoluna nazikçe itiyor. Güvensen yeter.