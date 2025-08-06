En Karanlık Kişilik Özelliğin Ne?
Hepimizin içinde biraz gölge barınır. Dışarıdan ne kadar dengeli, ne kadar nazik ya da uyumlu görünsek de, derinlerde bastırılmış yönlerimiz, karanlık düşüncelerimiz veya göze çarpmayan zaaflarımız olabilir. Kimi zaman bu özellikler bizi korur, kimi zaman ise başkalarına (ve kendimize) zarar verme potansiyeli taşır. Peki senin içindeki en karanlık özellik hangisi?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir işte yükselmenin en etkili yolu sence hangisi?
4. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
5. Birini etkilemek istediğinde ne yaparsın?
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6. Güç senin için ne ifade ediyor?
7. İnsanlar seni en çok ne için eleştirir?
8. Son olarak iyi sır saklar mısın?
Makyavelizm
Psikopati
Narsisizm
Gizli Karanlık
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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