Evdeki Rutinine Göre Hangi Mitolojik Karaktersin?

17.12.2025 - 10:31

Evdeki küçük alışkanlıkların aslında senin mitolojik evrendeki yerini belirliyor olabilir! Kimimiz düzen takıntısı yüzünden Athena gibi stratejik, kimimiz “Hallederiz ya!” moduyla Loki gibi ortalığı karıştırıp keyfine bakıyor. Bakalım ev içi alışkanlıkların seni hangi efsane isme bağlıyor? Hazırsan mitolojik kimliğini keşfediyoruz! 👇

1. Sabah kalkınca ilk yaptığın şey ne?

2. Evi toparlamak istediğinde motivasyon kaynağın hangisi oluyor?

3. Aniden misafir geleceğini duysan ne yaparsın?

4. Peki, evin hangi köşesi vazgeçilmezin?

5. Temizlik konusunda en katlanamadığın şey hangisi?

6. Ev dekorasyonu konusunda sen hangi taraftasın?

7. Tüm günü evde tek geçireceğin zaman ne yaparsın?

8. Hangi salon dizaynı sana huzur veriyor?

Zeus!

Senin enerjin yüksek, evi resmen bir otoriter gibi yönetiyorsun! Evdeki düzeni, ritmi ve atmosferi sen kontrol ediyorsun; kimse sana karışmıyor, hatta karışamıyor! Anında harekete geçen bir yapın var, temizlikten yemek hazırlığına kadar ne yapıyorsan kendinden emin bir güçle yapıyorsun. Kararların net, modun güçlü, ortamın enerjisini sen belirliyorsun. Evin havasını tek bir hamleyle değiştirebilen, karizmatik ve lider ruhlu birisin, tıpkı Zeus gibi...

Loki!

Sen tam bir Loki’sin! Biraz kaos, biraz rahatlık, biraz da “Aman boşver!” havası... Evinde kurallar var ama o kurallar her gün değişiyor sanki. 🙄 Bazen temizlik ilhamı geliyor evi mis gibi yapıyorsun, bazen de tüm günü koltukta geçiriyorsun. Çünkü senin olayın anı yaşamak! Loki gibi özgür, kıvrak zekalı ve hafif yaramaz bir ruhun var. Evin düzeni de buna uyum sağlıyor!

Hades!

Senin evdeki enerjin tam bir Hades havası veriyor! Sakin, içe dönük ama derin bir huzura sahip... Evin senin sığınağın, dış dünyadan korunmak istediğin bir alan. Düzen senin için bir zorunluluk değil, o anki ruh haline göre karar veriyorsun. Derin düşüncelere dalmayı seviyorsun, yalnızlığı kaliteli bir şekilde yaşayabiliyorsun. Gizemli, karizmatik ve sessiz gücü olan bir Hades’sin! O karanlık auran da sana ayrı bir çekicilik katıyor. 😉

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
