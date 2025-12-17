Evdeki Rutinine Göre Hangi Mitolojik Karaktersin?
Evdeki küçük alışkanlıkların aslında senin mitolojik evrendeki yerini belirliyor olabilir! Kimimiz düzen takıntısı yüzünden Athena gibi stratejik, kimimiz “Hallederiz ya!” moduyla Loki gibi ortalığı karıştırıp keyfine bakıyor. Bakalım ev içi alışkanlıkların seni hangi efsane isme bağlıyor? Hazırsan mitolojik kimliğini keşfediyoruz! 👇
1. Sabah kalkınca ilk yaptığın şey ne?
2. Evi toparlamak istediğinde motivasyon kaynağın hangisi oluyor?
3. Aniden misafir geleceğini duysan ne yaparsın?
4. Peki, evin hangi köşesi vazgeçilmezin?
5. Temizlik konusunda en katlanamadığın şey hangisi?
6. Ev dekorasyonu konusunda sen hangi taraftasın?
7. Tüm günü evde tek geçireceğin zaman ne yaparsın?
8. Hangi salon dizaynı sana huzur veriyor?
Zeus!
Loki!
Hades!
