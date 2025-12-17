Evdeki Rutinine Göre Hangi Mitolojik Karaktersin?

Sen tam bir Loki’sin! Biraz kaos, biraz rahatlık, biraz da “Aman boşver!” havası... Evinde kurallar var ama o kurallar her gün değişiyor sanki. 🙄 Bazen temizlik ilhamı geliyor evi mis gibi yapıyorsun, bazen de tüm günü koltukta geçiriyorsun. Çünkü senin olayın anı yaşamak! Loki gibi özgür, kıvrak zekalı ve hafif yaramaz bir ruhun var. Evin düzeni de buna uyum sağlıyor!