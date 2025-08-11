onedio
Evdeki Bir Gününü Anlat, Hangi Dizi Karakteri Olduğunu Söyleyelim!

miray soysal
11.08.2025 - 10:31

Evde geçirdiğin bir gün, aslında seni çok iyi anlatıyor olabilir! Sabah kalktığın anki ruh halinden, akşam yattığın saate kadar yaptığın küçük tercihler… Hepsi kişiliğine dair ipuçları veriyor. Peki, senin ev içindeki halin hangi ünlü dizi karakterine daha çok benziyor?

Hazırsan seni teste alalım👇🏻

1. Sabah kalktın hangi kahvaltıyı yapacaksın?

2. Her sabah uyanır uyanmaz yatağını topluyor musun?

3. Sabah kalkar kalkmaz yatağını topluyor musun?

4. Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?

5. Onsuz asla temizlik yapmayı düşünemem dediğin bir şey var mı?

6. Sana terapi gibi gelen bir iş var mı?

7. Temizlik yaparken dinlemelik bir şarkı seç!

8. Son olarak, evinde kaç kişi yaşıyor?

Sen Monica Geller’sın!

Evde temizlik senin için bir hobi değil, adeta bir görev! Her şeyin yeri belli, hatta bazen misafir gelmeden bile evi temizliyorsun. Mutfakta düzeninle övünüyorsun ve 'bulaşık makinesine nasıl yerleştirilir' üzerine tez yazabilirsin. Detaylara olan düşkünlüğün seni bazen yorsa da, çevrendekiler senin düzenli ve özenli haline hayran. Ev senin için sadece bir yaşam alanı değil, kontrol alanı! Ama unutma, bazen dağınıklığın içinde de rahatlık olabilir :)

Sen Jess Day’sin!

Evde kendi küçük dünyanı yaratmayı çok iyi biliyorsun. Renkli yastıklar, garip ama sevimli süsler ve fonda çalan eski şarkılar… Senin evin adeta bir karakter! Sabah rutinlerin biraz dağınık ama tamamen sana özgü. Bazen evi arkadaşlarınla dolduruyorsun, bazen kendi köşene çekilip battaniyene sarılıyorsun. Eğlenceli, duygusal ve enerjik bir yapın var. Ev seninle şenleniyor, adeta can buluyor!

Sen Berlin’sin!

Evdeyken bile kurallı, kontrollü ve biraz gizemlisin. Her hareketin planlı gibi duruyor ama aslında içinde deli dolu bir taraf da var. Tek başına zaman geçirmeyi seviyorsun, ama biri davetsizce odana girerse pek hoş karşılamıyorsun. Sade ve seçilmiş objelerle kurduğun ortam, senin ruh halini yansıtıyor. Dışarıdan bakıldığında mesafeli ama içten içe oldukça tutkulu bir kişiliksin. Ev senin için bir kale; hem kendini koruduğun hem de gücünü topladığın yer.

Sen Joey Tribbiani’sin!

Evde rahatına düşkünsün, plan yapmak yerine akışa göre yaşıyorsun. Bir şey neredeyse orada bırakılıyor, sonra da “Zaten lazım olur” diye dokunulmuyor. Buzdolabında hep sevdiğin atıştırmalıklar var ve ev senin için bir oyun alanı gibi. “Paylaşmak güzeldir” diyenlere biraz mesafelisin, özellikle yemek konusunda! Ama içtenliğin ve samimiyetinle herkesin favorisisin. Seninle aynı evde olmak her zaman eğlenceli, biraz da sürprizli!

