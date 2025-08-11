Evdeki Bir Gününü Anlat, Hangi Dizi Karakteri Olduğunu Söyleyelim!

Evdeyken bile kurallı, kontrollü ve biraz gizemlisin. Her hareketin planlı gibi duruyor ama aslında içinde deli dolu bir taraf da var. Tek başına zaman geçirmeyi seviyorsun, ama biri davetsizce odana girerse pek hoş karşılamıyorsun. Sade ve seçilmiş objelerle kurduğun ortam, senin ruh halini yansıtıyor. Dışarıdan bakıldığında mesafeli ama içten içe oldukça tutkulu bir kişiliksin. Ev senin için bir kale; hem kendini koruduğun hem de gücünü topladığın yer.