onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ev Temizliğini Çok Kolaylaştıran 10 Teknoloji

etiket Ev Temizliğini Çok Kolaylaştıran 10 Teknoloji

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 12:01

Ev temizliği çoğu zaman yorucu ve zaman alıcı olabilir ama teknolojinin sunduğu pratik çözümlerle artık işler çok daha kolay! Günümüzün akıllı ev aletleri sayesinde toz almak, silmek, havayı temiz tutmak ya da banyoyu hijyenik hale getirmek neredeyse zahmetsiz. Temizlik yaparken hem zaman kazanmak hem de daha etkili sonuçlar almak istiyorsan, bu teknolojik yardımcılarla tanışmanın tam zamanı!

O zaman seni içeriğimize alalım👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kablosuz el süpürgesi

1. Kablosuz el süpürgesi

Anlık dökülen kırıntılar, tozlar ya da kanepe aralarındaki kalıntılar için büyük süpürgeyi çıkarmana gerek yok! Kablosuz el süpürgesi küçük ama işlevli bir yardımcı. Hafif tasarımı ve dar başlıkları sayesinde ulaşılması zor yerlere bile kolayca girer. Şarjlı yapısıyla her an elinin altında, zahmetsiz kullanım sunar. Özellikle çocuklu evlerde ya da evcil hayvan tüyleriyle başı dertte olanlar için kurtarıcıdır. Araba içi temizlikte de çok işe yarar. Pratik, hızlı ve hayat kolaylaştırıcı bir cihaz!

2. Robot süpürge

2. Robot süpürge

Zemin temizliğini senin yerine yapan bu minik yardımcı, ev işlerinde büyük kolaylık sağlar. Üstelik programlanabilir modeller sayesinde sen dışarıdayken bile evi temizleyebilir. Haritalama özellikli olanlar evin her köşesini tanır ve rastgele dolaşmak yerine sistematik temizlik yapar. Halıya, parkeye, fayansa göre kendini ayarlayan çeşitleri vardır. Şarjı azaldığında otomatik olarak istasyonuna döner. Toz haznesini haftada bir boşaltman yeterli. Günlük temizlik derdin kalmaz, sadece derin temizlik günlerinde sen devreye girersin.

3. Hava temizleyicisi

3. Hava temizleyicisi

Hava temizleyicileri, güçlü hava akımlarıyla odanın her köşesine temiz hava sağlar. Bakteri, virüs, polen, evcil hayvan kepeği, ev tozu ve diğer kirleticileri etkili bir şekilde filtreleme gücüne sahiptir. Evde hava temizleyiciler kullanarak toz ve diğer kirleticileri azaltabilirsin. Bu, eşyalarının daha az tozlanmasına ve daha temiz kalmasına yardımcı olacaktır.

4. Güçlü bir elektrik süpürgesi hayat kurtarır

4. Güçlü bir elektrik süpürgesi hayat kurtarır

Toz ve kiri etkili bir şekilde temizlemek için güçlü bir elektrik süpürgesi kullanmak önemlidir. Yüksek emiş gücüne sahip bir süpürge, halını ve mobilyalarını derinlemesine temizleyerek toz ve kir birikimini azaltacaktır.  Sessiz çalışan modellerle gece bile temizlik yapabilirsin! Güçlü bir süpürge, temizliğin temelidir.

5. Cam temizleyici robot

5. Cam temizleyici robot

Cam silmek sana da işkence gibi geliyorsa bu cihazla tanışmanın zamanı gelmiş demektir. Elektrikli cam temizleyiciler, camları iz bırakmadan ve pratik şekilde parlatır. Vakum özelliği sayesinde suyu anında çeker, damlama derdi ortadan kalkar. Özellikle geniş pencere ya da cam kapılarda büyük kolaylık sağlar. Kolay taşınabilir, hafif ve genellikle şarjlıdır. Temizlik süresini ciddi şekilde kısaltır. Artık cam silmek için saatler harcamana gerek yok!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Buhar makinası

Kimyasal kullanmadan hijyen sağlamak istiyorsan buharlı temizlik makineleri tam sana göre! Yüksek ısıdaki buhar, bakterileri ve mikropları anında yok eder. Özellikle mutfak, banyo, cam ve fayans araları gibi detaylı temizlik gereken yerlerde çok etkilidir. Yağ lekeleri, sabun kalıntıları ya da kireç gibi zorlu kirleri bile çözüverir.

7. Hem süpüren hem silen teknoloji

7. Hem süpüren hem silen teknoloji

Philips’in hem süpüren hem de silen gelişmiş temizlik cihazı, ev işlerini yarıya indirerek zaman kazandırıyor. Güçlü emiş gücü sayesinde önce tozu, kiri ve saçları topluyor; ardından ıslak paspas özelliğiyle yüzeyleri derinlemesine siliyor. Bu sayede iki iş tek seferde hallediliyor, sen de enerjini başka şeylere ayırabiliyorsun. Philips’in bu 2’si 1 arada çözümü, modern temizlik anlayışına tam anlamıyla ayak uyduruyor!

8. Otomatik çöp kutusu

Temizlik sonrası ellerin doluyken çöp kutusunu açmak zor olabilir. İşte burada sensörlü otomatik çöp kutuları devreye giriyor. Elini yaklaştırdığında kapağı otomatik açılır, dokunmadan işini halledersin. Koku sızdırmaz tasarımı sayesinde kötü kokuları engeller. Bazı modellerde poşet değiştirme sistemi bile otomatik yapılır. Mutfakta ya da banyo gibi alanlarda hijyen açısından çok büyük kolaylık sağlar. Hem pratik hem de modern bir çözüm!

9. UV Sterilizasyon Cihazı (Taşınabilir UV Temizleyici)

Mikroplara karşı temizlikte bir adım öne geçmek istiyorsan UV sterilizasyon cihazları tam senlik. Bu küçük ama etkili cihaz, ultraviyole ışığı sayesinde bakteri, virüs ve mantarları saniyeler içinde yok ediyor. Özellikle telefon, anahtar, kumanda, kapı kolu gibi sık dokunulan eşyalar için birebir. Kimyasal kullanmadan hijyen sağladığı için çocuklu ve hassas ciltli bireyler için de oldukça güvenli. Taşınabilir olması sayesinde seyahatlerde de yanına alabilirsin. Günlük hayatta teması yüksek olan her yerde kullanabilirsin. Temizlik artık sadece görünürde değil, mikroskobik düzeyde de mümkün!

10. Çamaşır kurutma makinası

10. Çamaşır kurutma makinası

Yıkamak kadar kurutmak da önemli! Akıllı kurutma makineleri nem sensörleri sayesinde çamaşırları tam zamanında ve gerektiği kadar kurutur. Çamaşır asma derdi biter, ütü gerektirmeyen sonuçlar elde edebilirsin. Kullanışlı, akıllı ve modern!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın