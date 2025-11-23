Ev Temizliğinde Asla Kullanmamanız Gereken 10 Kimyasal Madde

Temizlik yapmak evin düzenini sağlamak kadar, sağlığımızı korumak da önemli! Ama ne yazık ki, çoğumuz temizlik ürünlerini alırken, içerdikleri kimyasalları pek gözden geçirmiyoruz. Oysa kullandığınız bazı temizlik ürünleri, evinizi temizlemekten çok, sağlığınıza zarar verebilir.

Hadi gelin, evde en çok kullandığınız temizlik ürünlerinden bazılarının içinde neler olduğuna göz atalım ve hangi kimyasallardan kesinlikle kaçınmanız gerektiğini öğrenelim.