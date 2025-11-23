onedio
article/comments
article/share
Ev Temizliğinde Asla Kullanmamanız Gereken 10 Kimyasal Madde

Ecem Bekar
23.11.2025 - 10:31

Temizlik yapmak evin düzenini sağlamak kadar, sağlığımızı korumak da önemli! Ama ne yazık ki, çoğumuz temizlik ürünlerini alırken, içerdikleri kimyasalları pek gözden geçirmiyoruz. Oysa kullandığınız bazı temizlik ürünleri, evinizi temizlemekten çok, sağlığınıza zarar verebilir. 

Hadi gelin, evde en çok kullandığınız temizlik ürünlerinden bazılarının içinde neler olduğuna göz atalım ve hangi kimyasallardan kesinlikle kaçınmanız gerektiğini öğrenelim.

1. Amonyak

Hepimiz biliyoruz ki, amonyak, özellikle banyo temizliğinde çok etkili bir ürün. Ama bu güçlü temizlik maddesinin kokusu bile insanı bayılttığı gibi, soluduğumuzda boğazda, burunda tahrişe yol açabiliyor. Üstelik amonyak, uzun süreli kullanımda akciğer sorunlarına bile neden olabiliyor. Çoğu zaman pencereyi açıp iyi bir havalandırma sağlasanız da, bu maddeden mümkünse uzak durmak en iyisi.

2. Çamaşır Suyu

Hızlı sonuçlar alıyorsunuz, kabul. Ama aynı zamanda evinize de tehlike sokuyorsunuz. Birlikte asidik maddelerle karıştırıldığında toksik gazlar yayılabiliyor. . Bu gazlar da sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bir başka kötü yanı ise, solunduğunda baş dönmesi, boğazda yanma hissi ve ciddi solunum yolu problemleri yaşanabiliyor.

3. Fosfat İçeren Temizlik Ürünleri

Fosfatlar, temizlik ürünlerinde genellikle suyu daha hızlı temizlemek amacıyla kullanılır. Ancak bu maddeler, suyun kirlenmesine ve çevre kirliliğine yol açabiliyor. Ayrıca fosfatlar, su ekosisteminde yosun patlamalarına neden olabiliyor ve bu da su canlılarını tehdit ediyor.

4. Parabenler

Parabenler, kozmetik ürünlerinde olduğu kadar temizlik malzemelerinde de sıkça karşımıza çıkıyor. Bu maddeler ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Özellikle küçük çocukların olduğu evlerde paraben içermeyen ürünler kullanmak, olası cilt sorunlarından korunmak açısından önemli.

5. Klorlu Karbonlar

Klorlu karbonlar, özellikle temizlik spreyi gibi ürünlerde bulunur. Bu kimyasal, aslında oldukça zehirli ve kanserojen özellik taşır. Ayrıca, evinize zarar vermekten çok, sağlığınıza daha çok zarar verir. Bu maddeler solunduğunda baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlere yol açabilir. Klorlu karbon içeren ürünlerden mümkünse tamamen uzak durmanızda fayda var.

6. Sülfatlar

Sülfatlar, çoğu temizlik ürününde köpürme sağlamak için kullanılır. Ancak bu maddeler, özellikle ciltte kuruluğa ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Sülfat içerikli ürünler, cildi tahriş edebilir, hatta bazı insanlarda ciltte kızarıklık ve kaşıntı yapabiliyor. O yüzden, temizliği sağlarken aynı zamanda cildinizi de korumak istiyorsanız, sülfatsız ürünleri tercih edin.

7. Formaldehit

Formaldehit temizlik ürünlerinde sıkça bulunan bir kimyasaldır ve genellikle 'bakterilere karşı etkili' diye tanıtılır. Fakat Formaldehit, kanserojen özelliğiyle tanınır ve uzun süre maruz kalmanız, baş ağrıları, mide bulantıları ve hatta ciltte reaksiyonlar yaratabilir.

8. Ftalatlar

Ftalatlar, temizlik malzemelerindeki hoş kokulardan sorumlu, ama vücudunuzu zarara sokmakla da ünlü. Hormon bozucu etkileri nedeniyle, hem sizin hem de evdeki miniklerin sağlığını tehdit edebilir. Güzel kokular yerine, daha güvenli ve sağlıklı bir temizlik için ftalat içermeyen ürünlere yönelin.

9. Benzin veya Aseton Tabanlı Temizlik Ürünleri

Benzer şekilde, bazı temizlik ürünlerinde bulunan benzin ya da aseton gibi maddeler, solunduğunda baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Bu maddeler oldukça toksiktir ve uzun süreli maruz kalma, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

10. Kükürt ve Azot İçeren Temizlik Ürünleri

Son olarak, bazı ağır kirler için kullanılan kükürt ve azot içeren temizlik ürünleri, oldukça tehlikeli olabilir. Solunduğunda solunum yollarında iritasyona yol açabilir ve uzun vadede akciğer problemleri oluşturabilir. Ayrıca bu maddelerin çevreye zarar verdiği de unutulmamalı!

